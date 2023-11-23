●美國納斯達克上市的內地電競直播平台鬥魚（DouYu International）周二指，公司首席執行官（CEO）陳少杰在四川省被當地警方逮捕，並且未作任何解釋。據報，陳少杰於11月16日左右被成都警方逮捕。鬥魚稱將維持業務的正常營運，但警告陳少杰的被捕以及隨後針對相關方的任何法律訴訟或執法行動都可能對公司的聲譽等產生重大不利影響。