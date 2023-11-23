簡訊一覽
●六福集團(00590)預期，截至今年9月底止半年收入及溢利按年分別增長逾三成及逾四成，主因港、澳及內地全面通關後，港澳零售市場氣氛持續改善，疊加黃金銷情暢旺，令集團零售業務得以復常，而零售收入佔比大幅增加，令整體毛利率上升及總經營開支佔收入比率改善，均進一步提升集團的業務表現。
●香港興業(00480)截至今年9月底止半年純利1.17億元，按年增加5.68倍；每股盈利7.9仙，不派中期息。
●中國動向(03818)截至今年9月底止半年虧損4.1億元（人民幣‧下同），較去年同期蝕3.46億元增加18.5%，每股虧損6.99分，中期特別股息每股0.71分。
●健倍苗苗(02161)截至今年9月底止半年賺6,246萬元，按年增加189.69%，每股盈利6.87仙，中期息每股3.45仙。
●維珍妮國際(02199)預期截至今年9月底止半年純利將按年下跌60至70%，主要是全球整體經濟衰退及公司客戶品牌自上一財年下半年起進入去庫存周期而下降，導致經營去槓桿化及產能下跌，以及中國生產基地搬遷以優化生產布局而產生的重組成本，且全球利率上升導致財務成本上升。
●通達集團(00698)昨午公布，得悉近期股價出現不尋常波動，指公司一直就可能出售集團若干業務分部與一名潛在買家進行討論，訂約方仍正就可能出售事項的條款及條件進行磋商，尚未訂立具法律約束力協議。該股股價昨早一度急插至全日低位0.11元，收市報0.117元，跌15.22%，成交922.9萬元。
●美國納斯達克上市的內地電競直播平台鬥魚（DouYu International）周二指，公司首席執行官（CEO）陳少杰在四川省被當地警方逮捕，並且未作任何解釋。據報，陳少杰於11月16日左右被成都警方逮捕。鬥魚稱將維持業務的正常營運，但警告陳少杰的被捕以及隨後針對相關方的任何法律訴訟或執法行動都可能對公司的聲譽等產生重大不利影響。
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