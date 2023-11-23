絲絲講場：股神再捐68億巴郡股票

所謂「發財立品」，意思係一個人發咗財，就要做啲善事幫助別人，積吓陰德，回饋吓社會。呢種想法，唔單止中國人有，西方亦都好「Buy」，好似「股神」巴菲特，唔單止係世界富豪，更係出名嘅大慈善家！

巴菲特旗下投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）周二公開巴菲特寫畀股東嘅信件，當中提及現年93歲嘅佢認為，巴郡已有合適嘅行政總裁人選，隨時可接替佢出任舵手，亦有適當嘅董事會，因此佢再向4個家族慈善信託，合共捐出價值8.66億美元（約67.55億港元）嘅巴郡股票。

敲定繼任人 99%財富做慈善 唔通股神身體抱恙？咪諗多！巴菲特話，感到自己身體仍然良好，但「明白到人已接近黃昏，每活多一日，都係上天嘅額外恩賜（I am playing in extra innings）」。

信中講到，巴菲特已確認巴郡副董事長、公司非保險業務負責人Greg Abel將可能成為其繼任人。目前巴菲特持有巴郡15%股權，當中包括21.69萬股A股及344股B股，總值約1,180億美元（約9,204億港元）。

巴菲特3個子女Howard、Susan及Peter將會係佢遺囑執行人，亦係慈善信託嘅受託人。據遺囑規定，有關慈善信託將接收佢99%財富，信中指：「3人喺2006年仍未充分準備好承擔呢個艱巨嘅責任，但依家佢哋已準備好，管理遺囑信託時，3人必須行動一致。」

其實，巴菲特都經已「九張」，佢3個子女現年都介乎65至70歲，成個家族唔少人都相信，早日搞掂啲家族財產分布，唔使日後爭產，做慈善係美德，又唔使畀政府瘋狂抽稅，都係明智嘅做法！巴菲特直言：「我去世後，處理我嘅資產將會係一本公開嘅書，無富有想像力嘅信託，亦無外國公司監督，只係一份簡單供法院查閱嘅遺囑。」

余絲韻