星洲上季GDP勝預期 服務業力撐 工業縮

新加坡第三季經濟增長優於預期。當地貿易與工業部（MTI）公布，第三季國內生產總值（GDP）按年增加1.1%，增速高於今年第一季和第二季的0.4%和0.5%，表現亦勝當局原來預測的0.7%；按季增幅更從第二季的0.1%，大幅上升至上季的1.4%。

不過，大華銀行發表的報告指出，上季經濟增長原本可再進一步，惟工業生產仍未止跌，第三季按年收縮4.6%，前值為收縮7.6%；上季僅靠服務業支撐，按年和按季升2.3%和1.1%，優於預期的1.9%和0.7%，但增幅較第二季的2.8%和1%稍為放慢。

MTI預計，今年全年經濟增長可達1%；至於明年因為製造業和貿易相關產業受惠於全球電子產品需求改善，並且「如果全球利率走勢在2024年開始緩和」，明年經濟增長可介乎1至3%。

美洲方面，加拿大的消費物價指數（CPI）按年升幅從9月的3.8%降至10月的3.1%，亦低於市場預期的3.2%。加拿大央行指出，通脹放緩主因是上月汽油價格下跌7.8%所致。按月計，CPI上升0.1%，符合預期，前值為下降0.1%。

歐借貸成本升 受考驗 另外，剔除波動較大的食品和能源價格後的核心通脹，亦從9月的按年升2.8%放緩至上月的2.7%，10月核心通脹按月升幅為0.3%。分析指出，加國通脹放緩，將緩解當地加息的壓力。在加息預期降溫之下，加元昨日跌約0.14%，至1.3717兌每美元，兌港元則報5.6825。

至於歐洲，歐央行昨日發表《金融穩定報告》指出，金融市場仍面臨不利的宏觀金融和地緣政治影響，其中有部分非銀行金融機構的不穩可能會令情況惡化。另外，緊縮的貨幣政策仍未全面在經濟上顯現，借貸成本上升正在日益考驗歐元區家庭、企業和政府的抵禦能力。

歐元區的銀行或受惠於利率上升，但融資成本上升、資產品質惡化和貸款量下降都構成了風險。惟歐央行相信，區內的銀行目前仍然可穩健地抵抗風險。