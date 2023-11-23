日削11月經濟評估 Yen兌港元彈上5.26

日本自疫情解封之後多處人頭湧湧，惟當地政府最新卻下調對11月的經濟評估，是10個月來首次，主因需求疲弱拖累資本支出和消費支出。至於日圓匯價則連續第二日反彈，兌每美元昨一度高見148.02，折合每百日圓兌港元報5.26算。

內閣府的報告提及，由於物價上漲構成壓力，所以將設備投資一環的評估，由「正在復甦」下調至「復甦中呈現停滯」，同時認為個人消費不容樂觀，原因是汽車銷售等委靡不振。住宅建一環則維持「目前呈現弱勢」，並對進出口的評估維持不變。

此外，內閣府認為，當地經濟復甦步伐正在放緩，且面臨全球貨幣緊縮和中國經濟等方面的風險，將密切關注物價、中東局勢及金融市場波動等因素。另有內閣府官員認為，雖然商業情況和企業盈利繼續改善，但私人企業實力並不一定轉化為工資和投資，尤其在企業投資和消費支出等國內需求上仍然動力不足。

日股靠穩 半導體板塊跌 另邊廂，在日本股市重返33年高位「水頭充足」之際，日本央行亦悄然將貨幣政策逐漸正常化。據統計，截至11月21日，日本央行今年並未涉足過日本房地產投資信託基金（J-REIT）市場，對比該行自2010年以來每年都會買入這類資產，幫助降低房地產市場風險的取態截然不同。此外，該行年內對交易所交易基金（ETF）的買入量亦創2010年以來最少，反映在大幅減少風險資產。

日本股市周三則反覆靠穩，日經平均指數收升0.29%或97點，報33,451點，結束兩日跌勢。惟圖像處理器（GPU）巨頭英偉達（Nvidia）最新預告中國受美國晶片禁令影響，連累日本半導體設備股股價下滑，愛德萬測試（Advantest）跌4.33%，東京電子創跌0.9%。