金價重越2000關 油價曾瀉逾4%

憧憬美息見頂，國際金價重上2,000美元關口。現貨金價周三每安士曾高見2,006.39美元，是10月底以來最高。據悉，全球中央銀行購買黃金的力度持續強勁，支持金價走勢。德國金屬服務和產品供應商賀利氏（Heraeus）報告更引述初步數據顯示，10月印度黃金進口量按年升約50%，至115公噸，主因受到傳統節日影響，帶動交易商先行在10月補充黃金庫存。

瑞士黃金出口5個月新高 與此同時，瑞士海關提及，瑞士黃金上月出口量為151.3公噸，創5個月來新高，按月增加53%，其中印度是最大出口市場，佔比為32.65%，最新數量為49.4公噸，按月大增1.89倍，按年計亦大增1.22倍。

至於10月瑞士對內地與香港的黃金出口量分別為22.76公噸與7.357公噸，合計佔該月出口量的19.9%，較9月減少9.4%，按年計則跌36%。

另10月份瑞士黃金首3大出口市場分別為印度（49.4公噸）、內地（22.8公噸）及阿聯酋（20.6公噸）；進口首3大國家則為美國（34公噸）、烏茲別克（23.567公噸）及哈薩克（19.88公噸），上月瑞士進口黃金量為231公噸。

OPEC+延遲開產量會議 油價方面，國際能源機構（IEA）石油市場和工業部門負責人Toril Bosoni最新表示，即使石油輸出國組織及盟國（OPEC+）國家將減產期限延長至明年，明年全球石油市場供應仍出現輕微過剩。

要留意的是，OPEC+將於周日（26日）舉行部長級例會（ONOMM），討論明年產量安排，現時外界估計他們會考慮進一步削減石油供應。不過，昨晚突然傳來相關會議將推遲至30日舉行。據報是由於沙特阿拉伯對其他產油國的產量水平不滿，談判艱難程度超出市場預期。到底事態發展如何，仍有待觀察，惟油價即時受壓，布蘭特期油及紐約期油曾跌逾4%。