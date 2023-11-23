美食品價跌通脹降溫

感恩節大餐一年平4.5% 高息歷時料更短 今日是北美地區感恩節（Thanksgiving）假期，亦是美國每年最重要消費旺季（連同明日的「黑色星期五」及下周「網絡星期一」）。雖然美國上月仍錄得3.2%的通脹率，整體物價仍貴過去年，但最新的統計顯示，今年的感恩節晚餐的價格成本不增反降，按年下跌4.5%。這意味着困擾美國數年的高通脹問題有望將消退，部分食品價格甚至已出現通縮。推而論之，聯儲局靠高利率政策對抗通脹的政策，持續時間或將比預期中更短。

美國農業事務聯合會（AFBF）的統計顯示，今年感恩節大餐的價格人均約為61.17美元（約477港元），較去年的64.05美元有所回落。不過，與新冠疫情前的2019年相比，現時的價格累計仍上漲約25%，證明過去數年食品價格的升幅仍相當驚人。

火雞降價 雞蛋年挫38% 值得留意的是，今年感恩節大餐降價的最大原因之一，是作為主菜的火雞售價下跌。一隻16磅重的火雞的平均價格為27.35美元，即每磅1.71美元，比去年同期下降5.6%。AFBF高級經濟學家Veronica Nigh表示︰「傳統上，火雞是感恩節餐桌上最昂貴的食物。」不過，由於禽流感個案急劇減少，這使得產量能夠在節日期間及時地增加，讓價格得以回落。

當然，減價的食材不限於火雞及其他主要肉類，還有一些食品的跌幅更大。根據美國農業部（USDA）的統計，另一款感恩節傳統菜式——烤蘋果批，成本已降至8.15美元（約63港元），按年下跌7%，主要是由於蘋果、忌廉和雞蛋價格下降。其中，價格跌幅最大的雞蛋，比去年便宜38.6%，不但抵銷了檸檬及糖價的漲幅，甚至拖低整體成本。

其他數據亦支持通脹回落的觀點，美國交通安全管理局預計，周日（26日）將會有290萬名乘客坐飛機而要進行安檢，料可以打破今年6月30日創下的單日最多飛機乘客歷史紀錄。而航班如此活躍的原因，正正是由於機票價格下跌。在其他領域也是如此，美國汽車協會（AAA）預計，由於汽油價格回落刺激駕車旅遊，預料周三至周日期間，有5,540萬美國人將會駕車行駛至少80公里。

事實上，聯儲局最新公布的議息會議紀錄亦指出，多位官員一致認為，在未來繼續加息的問題上，可以持謹慎態度。只有在資料顯示通脹回落沒有取得足夠進展時，才需要進一步加息；又同意每次議息時要綜觀全部的訊息。換言之，目前穩步回落的整體通脹，加上部分主要食品的價格下跌，可能會促使當局結束加息。

道指早段曾漲177點 美股周三早段全線揚升，道指曾升177點，報35,265點；標指升28點，報4,566點；以科技股為主的納指升134點，報14,334點。其他數據方面，美國上周首申領失業救濟人數為20.9萬人，少過預期；截至前周至持續申領人數為184萬人。美國10月耐用品訂單按月跌5.4%；撇除交通運輸工後耐用品訂單按月持平。

美股周三早段做好。 美國感恩節晚餐價格成本