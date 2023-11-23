惠普明年下半年推AI電腦

美國個人電腦（PC）製造大廠惠普（HP）收入連跌4個季度，截至10月底止第四財季收入按年倒退6.47%，至138.47億美元，主要受累疫後需求暴跌、至今恢復仍不及預期，惟得益於稅項不再錄得撥備，仍帶動集團上季純利9.74億美元，按年虧轉盈。惠普強調，將在明年下半年推出首款人工智能（AI）電腦。

外媒引述惠普行政總裁Enrique Lores昨重申，具AI功能的新電腦將有助於加速和發展PC市場，正如之前所言，集團有信心從明年開始，將使PC領域的增長「翻一番」。該企急於向外界展示未來重拾增長能力的背後，主因惠普旗下電腦系統業務收入在上季按年再挫8.22%，僅錄93.98億美元，而另一主打業務即打印機相關業務收入亦挫2.53%，至44.18億美元。銷量方面，電腦系統業務總銷量與去年同期持平，其中消費者PC銷量上升9%，商用PC銷量則減少6%。

季度盈測遜預期 以全財年計，電腦系統、打印機相關業務收入各自倒退18.92%及4.61%。其中，企業及消費者電腦系統業務收入雙雙大減16.55%及23.77%。Lores卻透露，AI電腦不會比其他機型貴太多，估計平均價格漲幅介乎5至10%。

展望2024財年，惠普預估第一季調整後每股盈利介乎0.76至0.86美元，中間值低於華爾街預期的0.86美元，全年調整後每股盈利預測為3.25至3.65美元。該企績後股價於周三早段漲逾4%。