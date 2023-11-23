銷量兩年首升 手機股跌

市場調研機構Counterpoint數據顯示，在新興市場復甦的推動下，10月全球智能手機市場銷量按年增長5%，是2021年6月以來首次錄得增長。該機構更預計，今年第四季市場按年將錄增長，繼而讓市場在未來幾季逐步復甦。

過去兩年來，受零部件短缺、庫存積壓和更換周期延長等各種問題的影響，全球智能手機銷售一直承壓。不過，該機構表示，中東和非洲持續復甦、華為在中國重磅回歸，以及印度節日季啟動，導致新興市場引領這次增長。雖然已發展市場增長相對緩慢，但蘋果公司（Apple Inc.）iPhone 15系列將為推動增長的另一因素。