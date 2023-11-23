銷量兩年首升 手機股跌
市場調研機構Counterpoint數據顯示，在新興市場復甦的推動下，10月全球智能手機市場銷量按年增長5%，是2021年6月以來首次錄得增長。該機構更預計，今年第四季市場按年將錄增長，繼而讓市場在未來幾季逐步復甦。
過去兩年來，受零部件短缺、庫存積壓和更換周期延長等各種問題的影響，全球智能手機銷售一直承壓。不過，該機構表示，中東和非洲持續復甦、華為在中國重磅回歸，以及印度節日季啟動，導致新興市場引領這次增長。雖然已發展市場增長相對緩慢，但蘋果公司（Apple Inc.）iPhone 15系列將為推動增長的另一因素。
9月內地出貨增59%
另一方面，國家工信部旗下的中國信通院昨日公布，9月內地市場手機出貨量3,327.7萬部，按年增長59%；其中5G手機出貨量2,871.7萬部，增長90.1%，佔同期手機出貨量的86.3%。9月國產品牌手機出貨量2,494.6萬部，按年增長36.1%，佔同期手機出貨量的75%。
今年首9個月，內地市場手機總體出貨量累計兩億部，按年增長2.2%。其中，5G手機出貨量1.62億部，按年增5.5%，佔同期手機出貨量的80.7%。
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