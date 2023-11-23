幣安遭美罰款335億 趙長鵬辭CEO

全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）承認違反美國反洗錢法和制裁法，該企與法院達成美國史上最大一宗罰款協議，款額達43億美元（約335.4億港元），當中包括監管機構提出的民事指控和解金。

據了解，此舉讓幣安可以繼續營運，而幣安創始人兼行政總裁（CEO）趙長鵬仍可保留在公司的多數股權，惟他昨日宣布辭職下台。

趙長鵬在昨日於西雅圖聯邦法院的聆訊後在社交媒體貼文：「今天，我辭去幣安行政總裁的職務。坦白說，情感上放手並不容易。但我知道這是正確的決定。我犯下錯誤，我必須承擔責任。這對我們的社區、對幣安和對我自己都是最好的選擇。」

涉洗錢違反制裁等多罪 消息震動幣圈，多隻加密貨幣俱下跌。周三比特幣曾跌1.84%，每枚報36,653.54美元；幣安幣（Binance Coin）更顯著挫逾9%至235.27美元。

法院表示，幣安違反美國的反洗錢和制裁法，未能申報與美國稱之為恐怖組織的十多萬筆可疑交易，包括哈馬斯、阿蓋德組織及在伊拉克和敍利亞的伊斯蘭國。幣安也被控從未報告過與專門銷售兒童性虐待材料網站的交易，並且是勒索軟件收益的最大接收者之一。

據報趙長鵬需支付1.75億美元的保釋金，並同意在2024年2月23日宣判前14天返回美國，這使他能夠返回杜拜。

另外，趙同時宣布，公司區域市場全球主管Richard Teng將會成為他的接班人，出任幣安行政總裁。在加入幣安之前，Richard Teng曾擔任阿布扎比全球市場金融服務監管局的行政總裁，以及新加坡交易所的首席監管總監。