謝瑞麟再度見紅 半年蝕5818萬

該企上半財年營業額13.46億元，按年增長7.87%。當中，香港及澳門市場按年增約四成至4.07億元；內地市場則跌3.23%至8.7億元。集團主席及行政總裁謝邱安儀表示，香港市場一直復甦，可是內地經濟不明朗，影響市民的消費意欲，內地生意比較疲弱；又謂消費者轉為審慎，珠寶鑲嵌過去半年有所下滑，特別是鑽石產品，反觀黃金依然有需求，未來會提升黃金的生意效率。

該企又指，宏觀經濟不明朗，被視為保值的黃金需求超過其他鑽石及珠寶首飾，集團期間更注重24K金首飾業務，相關銷售額有所增加，惟利潤率較低；中期毛利率按年收窄0.82個百分點至34.9%。

港人北上消費影響銷售 謝邱安儀表示，聖誕節作為傳統銷售旺季，相信不同行業進行的推廣都有助刺激消費，惟港人傾向在長假期間外遊，加上北上消費熱潮，對本地市場的影響較大；屆時視乎政府能否推出不同的活動，吸引更多遊客來港。

副主席及首席策略暨財務官伍綺琴表示，目前集團香港有25間分店，未來12個月有約四成至四成半的租約需續租，租金加幅溫和。

對於整體零售市場展望，謝邱安儀表示，遊客訪港的步伐比預期緩慢，十一長假期市況不是特別理想，銷情一般，整體而言是「旺丁不旺財」，旅客消費稍為疲弱，且港人北上消費現象流行。