英偉達警告華生意勁縮

上季經調整純利增6倍 料將受累美出口管制 全球人工智能（AI）熱潮下，作為最大受惠者的無廠半導體設計公司英偉達（Nvidia）上季業績增長強勁，不單止收入按年大增逾兩倍，經調整純利的增幅更接近6倍，遠勝市場預期。不過，該公司同時警告，美國針對中國及其他地區的先進晶片出口限制，將會導致本季度這些地區的銷售額大幅下滑，惟相信其他地區業務強勁增長足以彌補。管理層又證實，正在為中國客戶開發符合出口規格的產品。

英偉達股價於周三早段曾跌3.72%，報480.82美元。回看截至10月29日止一季業績，英偉達的收入達到181.2億美元，按年大增2.05倍；列帳純利更按年大漲12.59倍至92.43億美元。撇除若干非經營因素項目後，按照非公認會計準則（non-GAAP）計算的經調整純利為100.2億美元，按年增長亦達到5.88倍。

正研發合規特別版晶片 分項業務方面，上季數據中心收入達145.1億美元，按年升2.79倍，主要受惠於各類AI伺服器晶片的銷售。惟要注意的是，財務總監Colette Kress於業績會議上提到，包括中國、越南及某些中東國家在內，遭到美國實施晶片出口管制的市場，大約佔數據中心業務收入的20至25%，料這部分的收入會在本季受明顯影響。她又指出，雖然公司正在研發符合出口要求的特別版晶片，但新產品無望於本季度產生任何明顯貢獻。

估本季收入200億美元 展望本季度，英偉達預估收入將達到200億美元，相當於按年增長2.3倍，意味着其收入增長仍會進一步提速；料毛利率約74.5%，上下浮動0.5個百分點。

雖然業績增長相當強勁，甚至遠超市場分析師的平均預期，但英偉達的股價反應卻相對平淡。著名科技行業專家、天風國際證券分析師郭明錤解釋，雖然英偉達的收入確實好過市場上賣方分析師（投資銀行研究員）的預期，但對於買方（基金經理、機構交易員）而言卻並非如此。因為有部分機構投資者根據出貨量及售價假設，對該公司的收入給了過高的期望。

郭氏又認為，英偉達的先進封裝技術晶片，第四季出貨增速將顯著放緩，對部分短期交易者來說並非正面訊號，特別是股價已經上漲許多。

阿爾特曼回巢OpenAI 另一個影響AI概念股的短期因素，是在ChatGPT流量顯著下滑的同時，未有看到可以持續獲利的AI服務商業模式。隨着愈來愈多人關注AI的商業盈利前景，短期內可能會有更多投資者選擇出售已經累積大量升幅的AI供應鏈股票，獲利離場。

與此同時，作為掀起本輪AI浪潮的推手，非牟利公司OpenAI高層內鬥一事亦有新進展。阿爾特曼（Sam Altman）將回歸公司，重新擔任行政總裁；早前辭任的總裁布羅克曼（Greg Brockman）亦重新加入。至於董事會改組則仍在進行中，暫時只有3人，包括留任的Quora創始人Adom D'Angelo、新加入擔任主席的Salesforce前行政總裁Bret Taylor，以及美國前財長薩默斯。

英偉達上季業績摘要