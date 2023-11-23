滙控交行持倉或須減值千億
有形帳面價值削7%
據截至今年6月底的中期報告，滙控持有交行141.35億股H股，佔已發行H股40.37%，或已發行股份的19.03%，是繼內地政府部門之後的大股東，擁有兩個董事會席位。這項投資可追溯至2004年初次買入，其後於2012年增持，但多年來滙控記帳的價值與真實股價有很大差距。報道指出，今年8月，滙控將有關資產內部估值定為239億美元，較交行股價所顯示的水平高出約145億美元（約1,131億港元）。
研究機構Autonomous的分析員Manus Costello認為，如果滙控將上述股票減值，將損害盈利，並且假設減至實際股價的水平，意味着滙控的有形帳面價值將要削減7%。
可是滙控遲遲未有相似的行動，美媒猜測，滙控要處置相關股份，將有可能開罪內地政府部門，這將影響在內地的擴張計劃。
就上述的質疑，滙控回應指，對交行的估值符合會計規則，是基於對歷史盈利的詳細分析以及對現金流、通脹和利率的長期預測做出的，管理層不能自行決定是否要計提減值。
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