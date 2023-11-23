滙控交行持倉或須減值千億

有形帳面價值削7%

據截至今年6月底的中期報告，滙控持有交行141.35億股H股，佔已發行H股40.37%，或已發行股份的19.03%，是繼內地政府部門之後的大股東，擁有兩個董事會席位。這項投資可追溯至2004年初次買入，其後於2012年增持，但多年來滙控記帳的價值與真實股價有很大差距。報道指出，今年8月，滙控將有關資產內部估值定為239億美元，較交行股價所顯示的水平高出約145億美元（約1,131億港元）。