馬雲未賣股 阿里股價揚 恒指牛皮
阿里巴巴(09988)上周四公布業績當日，其創始人馬雲的家族信託傳出減持消息，並震撼市場。該公司合夥人兼首席人才官蔣芳指，馬雲「一股都沒有出售」，帶挈公司股價昨日升1.11%，報76.85元，惟仍低於業績公布前的收市價81.35元。
蔣芳在阿里內部發文指，為了國內外農業科技的投資，以及公益事業等項目獲得資金，馬雲辦公室今年8月曾跟股票經紀簽訂減持合約，當時設定的售價遠高於現價，因此馬雲持股「一股未賣」。
寧德時代傳轉港招股
她又引述馬雲辦公室聲明指出，馬雲堅定看好阿里，而阿里現時股價明顯低於實際價值，馬雲更加不會賣股。同時再度澄清，近日有關集團裁員2.5萬人的消息屬謠言，並且指出集團已經報警追究造謠者責任。
總結昨日港股表現，恒生指數全日窄幅上落，波幅僅146點，收報17,734點，升不足一點；國企指數收報6,074點，跌一點；科技指數收報4,029點，跌7點或0.18%。全日成交811.71億元，「北水」淨流入51.62億元。
新股市場方面，據報內地電池龍頭寧德時代赴瑞士，發行全球存託憑證（GDR）集資至少50億美元的計劃，因中國監管機構疑慮推遲後，正在考慮改在香港上市，最快可能在明年掛牌，並由中信建投、中金、高盛和瑞銀負責。至於昨日首掛的山西安裝(02520)收報2.18元，與招股價相同。
港元拆息近全線上揚
另邊廂，市場對港元資金持續有需求，港元拆息接近全線上升。與供樓相關的一個月拆息上升5點子至5.3472厘，再創出近兩個月最高。反映銀行資金成本的3個月拆息升6點子，至5.5922厘，再創近23年新高。隔夜拆息則回落12點子至4.762厘。
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