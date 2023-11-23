馬雲未賣股 阿里股價揚 恒指牛皮

蔣芳在阿里內部發文指，為了國內外農業科技的投資，以及公益事業等項目獲得資金，馬雲辦公室今年8月曾跟股票經紀簽訂減持合約，當時設定的售價遠高於現價，因此馬雲持股「一股未賣」。

寧德時代傳轉港招股 她又引述馬雲辦公室聲明指出，馬雲堅定看好阿里，而阿里現時股價明顯低於實際價值，馬雲更加不會賣股。同時再度澄清，近日有關集團裁員2.5萬人的消息屬謠言，並且指出集團已經報警追究造謠者責任。

總結昨日港股表現，恒生指數全日窄幅上落，波幅僅146點，收報17,734點，升不足一點；國企指數收報6,074點，跌一點；科技指數收報4,029點，跌7點或0.18%。全日成交811.71億元，「北水」淨流入51.62億元。

港元拆息近全線上揚 另邊廂，市場對港元資金持續有需求，港元拆息接近全線上升。與供樓相關的一個月拆息上升5點子至5.3472厘，再創出近兩個月最高。反映銀行資金成本的3個月拆息升6點子，至5.5922厘，再創近23年新高。隔夜拆息則回落12點子至4.762厘。