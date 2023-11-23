內房白名單料納入碧桂園遠洋旭輝

官媒引述消息人士表示，「白名單」主要是金融監管部門倡議，與近期金融監管部門紓困房企有關，具體名單主要是金融機構自主制訂，央行僅作窗口指導。惟大部分房企表示尚未接獲「白名單」通知，暫時還沒感受到融資改善。

不過，消息明顯刺激內房股連日炒上，傳在名單之內的碧桂園、遠洋及旭輝分別升4.93%、3.44%及1.88%。

中植系資不抵債恐逾二千億 其他房企信貸評級亦見轉差，國際評級機構惠譽決定，將大連萬達商業地產及萬達商業地產（香港）的長期外幣發行人違約評級（IDR）從「CC」下調至均為「C」。而曾遭外界形容為「中國版雷曼」的內地大型綜合企業中植集團據報自揭資不抵債，內媒指該集團向投資者發出致歉信，稱按中介機構模擬合併口徑測算，集團資不抵貸規模約2,200億至2,600億元人民幣。

另外，內媒引述中指研究院在一個閉門研討會上表示，明年城中村改造對住房需求實際推動或有限。在基礎情景下，預期明年整體商品房銷售面積降5%左右；在悲觀情景下，宏觀經濟下行壓力大、居民收入預期不穩及樓價持續下跌影響，全國商品房銷售面積恐下降約8.6%。

因此，多地正加快推新招助買家入市。官媒指，深圳從明日起調整二套房最低首期比例。二套房屋個人房貸最低首期比例，將由原來的普通住房70%、非普通住房80%，統一調整為40%，這將有利於更好滿足剛性和改善性住宅需求。