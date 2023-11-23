華冀明年經濟增長保5 勢加碼放水 谷投資內需

當內地政府正尋求創造就業機會，並保持長期發展目標步入正軌之際，外媒引述7位政府顧問的意見，當中有5名顧問傾向把明年經濟增長目標訂於5%左右，即與今年目標一樣；有一人建議4.5%，另一人則提出5至5.5%。有別於今年經濟增長受惠去年低基數效應的影響，明年實現上述建議目標，自然需加大財政刺激力度。中國社會科學院學部委員兼人行前顧問余永定就明確表示，主張將目標訂在5%左右，並稱政府需採取擴張性財政和貨幣政策來刺激總需求。

中信証券首席經濟學家明明亦料，明年中國官方訂下的國內生總產值（GDP）增長目標或在5%之上，並呈先高後低走勢。整體宏觀調控將加力提效，財政政策擴張引導內需擴大、支持經濟穩定修復，而固定資產投資作為重要支撐，增長將顯著抬升；從經濟內生動能修復節奏來看，今年底到明年初政策集中發力階段。

北交所成交創新高 外資投行高盛日前曾估計，內地政府或冀明年實際GDP增長目標為5%左右，更不約而同地預期投資將是明年經濟增長的重要貢獻因素；昨日高盛首席中國股票策略師劉勁津續對外媒指，隨着政策環境變得更寬鬆，中國股票明年將出現明顯反彈，預計MSCI中國指數和滬深300指數將分別上漲12%和15%，或是兩大指數4年來首次實現上漲。

雖然昨日滬深股市3大指數的跌幅擴大，但北交所全日成交額達131億元（人民幣‧下同），再創紀錄新高，按日急升近28%，代表北交所股票走勢的北証50指數更連升4個交易日，累飆17.64%。與此同時，周三官方開出的中間價報7.1254兌每美元，按日升152點子，創逾5個月新高，反映中方連日強勢引導人民幣匯價恢復在合理均衡水平上。

外匯局局長料換人 穩定貨幣以遏制資本外流的前路險阻又漫長，市場焦點重新放在外匯局掌舵人一職身上。目前擔任外匯局局長至今近8年的潘功勝，在今年7月起升任為人行黨委書記，同月底兼任人行行長，一肩多職之下，市傳55歲的中信集團董事長朱鶴新將於近期出任外匯局局長，有指中央組織部上周已對朱鶴新進行考察，他有機會同時獲委任為人行副行長，最早或於本周有新消息的進展。

滬深股市昨日雖下跌，但仍獲外資唱好。 內地經濟按年變幅