板塊分析：最壞時刻已過 內銀望追落後

招行第三季業績遜於預期，收入按年跌5%至812億元（人民幣‧下同），純利按年升1.7%至381億元，均低於預期，主要是受到手續費收入低迷及交易收益下跌所影響。管理層指引淨息差水平於明年進一步下跌，而費用收入增長仍受壓，反映其對經營環境看法審慎，導致股價受壓。

投資者對招行的房地產風險也分外關注，至9月底，其房地產業不良貸款率5.31%，較上年末上升1.32個百分點，主要是受個別高負債房地產客戶風險進一步釋放所致。幸好，其85%以上的房地產開發貸款餘額分布在一、二線城市，貸款質素相對仍穩。至最近，中央醞釀更多實質措施支持正常運營的房企，以獲取銀行融資，如建立房企白名單等，內房產業資金鏈的關鍵問題有望緩解，這顯然是推動招行股價向上的因素。

招行市帳率低 上望35元 此外，國家發改委與財政部等相關部門已建立工作機制，對今年第四季增發一萬億元國債的申報項目開展審核篩選，招行料是債券發行及地方政府融資平台債務解決方案的主要受惠者。

雖然面臨息差受壓的影響，但招行的最壞時刻已過，當經濟回穩，市場投資情緒好轉及資本市場趨活躍，招行領先的財富管理業務，將重拾增長動力，現價市帳率為0.9倍，低於過去5年平均值，具修復空間，短線股價也有追落後的動力，建議30.5港元吸納，上望阻力位35港元，跌破支持位28港元止蝕。

英皇資本財富管理方案總監 陳錦興（作者為註冊持牌人士）