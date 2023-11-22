股市估市：手機升級潮 零件股看俏
市場對於明年減息預期升溫，帶動美股近期明顯反彈。若然11月聯儲局議息會議紀錄再釋出鴿派信號，料可使債息、美匯進一步回軟。而近期人民幣反彈，利好中資股向上。不過，港股通南向資金再次轉向淨流出，上升動力不足，恒指料續受制於10月高位18,290點。
攜程集團(09961)第三季盈利再超出預期，得益於營銷效率提升，交叉銷售增加，利潤率及市場份額維持擴張。在簽證審批加快及國際運力改善的帶動下，2024年內地市場出境遊料仍有恢復空間，另外長線國際業務滲透率有望進一步提升。不過，市場關注2023年高基數效應，旅遊需求將會逐步正常化，尤其是本地旅遊。而內地經濟持續疲弱，消費降級或會蔓延至旅遊服務領域，商務出行預算都有機會受到影響。再者，年底為內地旅遊淡季，板塊缺乏催化劑。基於投資者對內地消費相關板塊的信心不足，績優因素恐未能助股價突破。
舜宇光學宜候低吸納
個股推介方面，iPhone、華為及小米高端手機熱銷，重新引領智能手機市場規格升級，印證行業見底回穩，有利於舜宇光學(02382)產品平均售價改善。公司首10個月手機鏡頭及手機攝像模組出貨量進展良好，車載鏡頭則維持穩定增長，長遠受惠於行業產品滲透率提高。現價對應2024財年預測市盈率28倍，高於5年平均水平，建議候調整吸納，向上阻力位81元。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：