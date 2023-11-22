股市估市：手機升級潮 零件股看俏

市場對於明年減息預期升溫，帶動美股近期明顯反彈。若然11月聯儲局議息會議紀錄再釋出鴿派信號，料可使債息、美匯進一步回軟。而近期人民幣反彈，利好中資股向上。不過，港股通南向資金再次轉向淨流出，上升動力不足，恒指料續受制於10月高位18,290點。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）