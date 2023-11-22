宏觀剖析：美國經濟軟着陸機會增

美國10月份整體消費物價指數（CPI）按年升3.2%，低於過去兩個月的升3.7%及預期值3.3%，按月升幅由9月的0.4%，放緩至沒有增長。剔除能源及食品價格後，核心CPI升幅由9月的4.1%，放緩至4%，優於預期。

通脹回落 料快停加息 至於走勢常領先於CPI的生產物價指數（PPI），整體PPI升幅由9月的2.2%放緩至10月的1.3%，核心PPI升幅由9月的2.7%放緩至2.4%。不少通脹數據已回落至2021年的水平，其中，能源價格趨穩為貢獻整體通脹回落的最主要來源，商品通脹問題幾乎消散。剩下較頑固的部分仍是服務性核心通脹，而住房通脹中的租金佔比最高。

通脹數據較預期理想，支持市場預期本次的加息行動快將完結，利率期貨預期，聯儲局將不會再加息，貨幣政策不再是「Higher for Longer」，而是「High for Longer」。

即使經濟數據理想，聯儲局也未有釋放明顯的減息信號，不過，投資市場氣氛大幅改善。美國10年國債孳息率在一個月內由近5厘回落至現時的近4.46厘，加上美股第三季業績顯示企業基本面不錯，股市回升，高估值的股票壓力進一步回落。美國散戶投資者情緒指數上升，顯示投資者感到樂觀，短期內「Risk-on」的投資氣氛或會持續。

在美國軟着陸的情景下，經濟增長的速度雖然放緩，但未至於步入衰退；就業市場大致穩健，未有大幅增長，同時失業率維持穩定在低水平；消費者信心及購買力也穩定上升；通脹維持下行，並逐步降溫至當局的目標。

由年初起，美國經濟增長預測一直被上調，聯儲局預期2023年的增長率甚至高於長期平均值，其餘的數據，如就業、通脹等也符合軟着陸的情景。

投資需審慎 勿太集中 然而，要達成軟着陸還有一點，就是利率逐漸由高位下降。目前的聯邦基金利率處於限制性區域，即使不再加息，維持在現水平太久對經濟的影響不容忽視。因此，當局仍需要在適當的時機減息，才可以成功軟着陸。

在着陸之前，投資者仍需審慎部署，盡量不要被短期的氣氛影響，避免過分集中在單一板塊。

凱基亞洲投資策略部