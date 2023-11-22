居屋市況：海富苑未補價168萬沽 9載低

市區居屋樓價隨大市尋底，個別樓價跌穿「兩球」。旺角海富苑海寧閣開放式單位，於未補價第二市場劈價至168萬元沽出，屬項目2014年9月後新低。

世紀21家天下黎振傑表示，上述單位為低層10室，實用面積約213方呎，望內園景，開價180萬元放售，減價12萬元後獲承接，呎價約7,887元。資料顯示，同類型單位2021年期間最高做價曾達250萬元，樓價已較高位回落約32.8%。

同區居屋富榮花園做價再跌穿400萬元。他又指，屋苑11座低層E室，實用面積約431方呎，兩房間隔，第二市場成交價395萬元，呎價約9,165元。

美樂兩個月賣平13% 已補價自由市場居屋樓價跌勢轉急。置安居關伊諾稱，屯門美樂花園3座高層F室三房戶，實用面積約699方呎，開價580萬元，議價後以480萬元成交，呎價約6,867元。上述較同類型單位9月時成交價554萬元，約兩個月跌價約13.4%。

利嘉閣鄭啟聰表示，將軍澳居屋康盛花園3座極高層J室，實用面積約589方呎，三房間隔，9月開價約450萬元，外區上車客睇樓一次，即於已補價市場以420萬元買入，呎價約7,131元。祥益謝利官指，天水圍居屋屏欣苑A座高層6室，減價34萬元，自由市場成交價538萬元，呎價約12,009元。