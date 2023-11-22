拍賣消息：西貢銀主洋房每呎萬二有找

息口持續高企，經濟復甦緩慢，傳統豪宅區及商業區均有銀主盤推出市場，西貢白沙灣溱喬雙號銀主洋房透過拍賣售出，每方呎不足12,000元，屬中小型單位呎價，物業約15年大幅貶值逾40%。

售2830萬 貶43% 環亞物業拍賣董事總經理區蘊聰表示，昨日拍賣沽出3項物業，包括上述洋房，獲4組客爭購，最終以2,830萬元售出。該物業實用面積約2,371方呎，花園面積約1,228方呎，開價2,680萬元，成交價高150萬元，呎價約11,936元。資料顯示，物業原業主於2008年以約5,000萬元購人，最新成交價貶值約2,170萬元，貶幅高達43.4%。

同場亦售出尖沙咀九龍中心低層06至07室寫字樓銀主盤，建築面積約2,439方呎，推拍價1,680萬元，獲兩組客競投，最終以1,920萬元拍出，較推拍價搶高240萬元或約14.3%，呎價約7,872元。

另外，上水奕翠園南翼平台雙號業主車位連租約開價36萬元，以40萬元賣出。拍賣前則售出荃灣荃樂大廈低層連平台單位。

盈置地產昨亦推拍多項銀主物業，其中，啟德天寰1座高層D室，實用面積約453方呎，拍賣開價850萬元，獲買家承價共3口至870萬元，因未達銀主底價而收回。而元朗翠巒單號屋，則在拍賣前售出。