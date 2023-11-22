二手減價：朗屏8號售943萬 6年貶14%

新界區有新盤低開，二手業主加快「跳船」。元朗朗屏8號四房大單位減價後以943.8萬元成交，為同類型單位樓價跌穿千萬元之餘，一手貨約6年亦貶值近14%。

市場消息透露，上述單位為3座低層F室，實用面積約861方呎，設套房及工人房，近期叫價990萬元，再減價46.2萬元成交，呎價約10,962元。原業主2017年以逾1,097萬元一手購入，帳面蝕逾153萬元。

同區YOHO Town三房單位原業主持貨逾兩年即蝕讓沽貨，單位為6座中層單位，實用面積約637方呎，市傳成交價約895萬元，呎價約14,050元，期內帳蝕約5萬元。

宇晴軒3年蝕114萬 二手業主接受現實願意損手離場，刺激個別地區交投回升。中原歐陽振邦表示，長沙灣西九四小龍11月暫錄約12宗買賣，已追平上月全月，其中宇晴軒5座高層B室，實用面積約464方呎，8月開價840萬元，最終以706萬元沽出，呎價約15,216元，原業主持貨逾3年帳蝕114萬元。

將軍澳君傲灣11月暫錄約3宗買賣，全屬蝕本個案。美聯羅敬業指，項目3座高層G室，實用面積約453方呎，叫價760萬元，降價後獲區內租客以748萬元承接，呎價約16,512元，約3年帳面貶值35萬元。

同區移民盤減價求售。該行黃少明稱，新都城3期1座中層B室，實用面積約406方呎，最初開價660萬元，原業主計劃出售單位後隨即移居海外，累減75萬元後，以585萬元易手，呎價約14,409元，較大型銀行網上估價低近5%。