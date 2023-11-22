新盤消息：揚海變相減價達16% 再增回贈

價單最新推出180天「012」一按貸款付款計劃，貸款額最高為樓價85%，一按貸款年期最長為3年，首年免息，第二年定息一厘，第三年定息兩厘。買家採用360天現金優惠付款計劃入市，可享最高33%折扣，若簽署臨時買賣合約的日期後180日內成交，另有8%提前成交回贈。

以價單6號的2B座31樓C室為例，實用面積749方呎三房，定價3,547.5萬元，折實價由2,838萬元降至2,376.83萬元，變相減價461.17萬元或約16%。

同系的屯門御海灣II昨亦透過招標以破頂價沽出頂層特色戶，單位為第1座30樓C室三房戶，實用面積731方呎，連667方呎天台，成交價2,100萬元創項目新高，呎價約28,728元。據悉，買家透過「高才通計劃」來港，是次一筆過付清樓價入市。