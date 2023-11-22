產經

新盤消息：揚海變相減價達16% 再增回贈

揚海已屆現樓，全盤提供600伙。 揚海已屆現樓，全盤提供600伙。
揚海已屆現樓，全盤提供600伙。
樓市下行，發展商為求出貨亦要下調售價。嘉里建設(00683)及信和置業(00083)等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第2期揚海，昨日更新3張價單，將最高折扣率由20%，增加13個百分點至33%，個別單位變相減價約16%，同時再增添8%回贈吸客。
價單最新推出180天「012」一按貸款付款計劃，貸款額最高為樓價85%，一按貸款年期最長為3年，首年免息，第二年定息一厘，第三年定息兩厘。買家採用360天現金優惠付款計劃入市，可享最高33%折扣，若簽署臨時買賣合約的日期後180日內成交，另有8%提前成交回贈。
以價單6號的2B座31樓C室為例，實用面積749方呎三房，定價3,547.5萬元，折實價由2,838萬元降至2,376.83萬元，變相減價461.17萬元或約16%。
天璽呎價逾10萬破頂
一手豪宅昨日連環錄得破頂價成交。新鴻基地產(00016)旗下西南九龍天璽，招標售出四房單位，呎價逾10.1萬元，不但創項目新高，料亦屬九龍區新盤分層戶呎價次高紀錄。上述為皇鑽璽81樓B室複式戶，實用面積1,545方呎，設763方呎平台，連一個車位以逾1.56億元成交。
同系的屯門御海灣II昨亦透過招標以破頂價沽出頂層特色戶，單位為第1座30樓C室三房戶，實用面積731方呎，連667方呎天台，成交價2,100萬元創項目新高，呎價約28,728元。據悉，買家透過「高才通計劃」來港，是次一筆過付清樓價入市。
長實集團(01113)發展的港島半山波老道21 BORRETT ROAD第1期，最新以1.36億元沽出9樓6號四房單位，實用面積2,169方呎，連一個車位，呎價約62,702元為該盤開售以來次低。
中國海外發展(00688)旗下啟德維港1號，單日沽兩伙，共涉逾3,344萬元。包括1A座36樓G室，實用面積814方呎三房，連515方呎天台，成交價2,420萬元，呎價約29,730元。此外，佳寧娜(00126)及宏達控股合作的長沙灣佳悅，加推價單4號，提供12伙一房戶，折實平均呎價約21,945元，並落實周六發售44伙。
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