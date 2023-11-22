尖沙咀舖租跌落全球第3貴

仍較疫前低四成 米蘭年飆20%超前 中港通關對零售市場刺激作用不似預期，香港經濟復常速度顯著落後。一份最新報告指出，今年尖沙咀廣東道等主要街道舖租最新全球排名，按年滑落一位至第3位，租金仍較疫情前下挫約39%。

戴德梁行昨發表2023《全球主要零售大街》報告，今年尖沙咀主要街區商店每方呎租金約970元，按年稍為回升約4%，但仍遠不及疫情前水平。由於舖租回升速度較為緩慢，排名被意大利米蘭的蒙特拿破崙大街趕過，該街道每月呎租按年勁升約20%，增至約1,148元，較疫情前水平高出約31%。

紐約上第五大道續封王 至於全球最貴租街道仍為美國紐約上第五大道（第49街至60街），每月每方呎租金維持約1,300元，相比疫情前高出約14%。

不過，若單計亞太區，上述尖沙咀街道舖租仍連續4年高踞首位，而排名第二同屬香港地區，為銅鑼灣羅素街等主要街道，最新呎租約893元，按年錄約6%增長，惟較疫情前仍大幅低約46%。至於中環皇后大道中等主要街道，則下跌一位至亞太區第8位，租金按年上升約9%至約437元。

事實上，過去一年環球主要市場舖租大致出現改善，報告指出，全球整體同類租金按年平均錄約4.8%增長。當中亞太區升幅有約5.3%最顯著，美洲及歐洲亦分別上升約5.2%及約4.2%。不過，目前仍有55%零售市場的租金低於疫情前水平。

戴德梁行執行董事及香港商舖部主管林應威指出，香港主要零售街區舖租與疫情前仍有一定差距，雖然不少國際品牌在港的整合遷移已大致完成，但現時店舖空置率仍有約一成水平，反映商戶擴張搬遷仍較審慎。

同時，除了運動及珠寶首飾行業外，藥房類商戶擴充步伐亦相對較快。不過，由於有太多藥房類店舖出現在一線街道，奢侈品或國際品牌對租用該街道或會有保留，加上內地奢侈品銷售情況不俗，也會攤薄有關商戶來港租舖的意欲，預期零售街舖仍要約半年至一年時間才有明顯改善，要重返全球最貴舖租首兩名仍需漫長時間。

旅客消費轉變 購物大減 此外，該行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢指出，香港旅遊及零售業隨着通關逐漸復甦，但據政府數字，2023上半年過夜旅客及不過夜旅客，購物消費總額僅為2018年同期的55%及18%。反映旅客消費模式改變，對比以往「純購物」方式，更傾向選擇「深度遊」和發掘香港本土文化特色。

電商興起、港元走強，以及鄰近大灣區城市的競爭等，都為香港帶來挑戰。該行認為，香港地理位置優越，是舉辦各種國際盛事及大型音樂會的理想城市，建議零售商、業主與政府合作，推動更多大型活動吸引旅客及刺激消費。

2023年全球主要零售大街排名