簡訊一覽

●英皇金融集團旗下旺角上海街525號的全新體驗店經過數月升級翻新工程後，昨日正式隆重開幕。英皇金融集團行政總裁徐子軒表示，集團革新了網上外匯貴金屬交易系統，推出了全新手機交易應用程式（App）「Eunify」，客戶可24小時自主投資及獲取最新市場資訊，享受升級個人化及互動化體驗，另推出全新會員積分「EFSG Rewards計劃」，並將傳統模式的分店翻新，打造成全行首創的嶄新概念體驗店，為客戶提供更密切的互動交流體驗。

●渣打香港宣布，與中偉新材料股份簽訂合作備忘錄。據此，雙方將就一系列策略性範疇探討合作，包括為中偉股份在香港設立企業財資中心，在其中國——東盟走廊業務上提供流動資金支援，為中偉股份提供貿易融資產品等。

●消息指美國司法部正尋求幣安支付逾40億美元（約312億港元）罰款，以了結長達數年的調查。據報美國司法部與幣安之間的談判還包括其創始人趙長鵬按照一項協議可能在美國面臨刑事指控，以解決對涉嫌洗錢、銀行欺詐和違反制裁的調查，料最快本月底前公布。另美國證券交易委員會（SEC）據報有望在明年1月中旬或之前，批准比特幣現貨ETF。

●英國央行行長貝利警告，仍處於雙位數的食品價格通脹可能再次飆升，氣候變化、保護主義及中東衝突對能源成本的影響，仍對通脹前景構成上行風險，央行可能會被迫再次加息，重申現在考慮減息還為時過早。