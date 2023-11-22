領展廣州廣場出租率95%
領展房地產投資信託基金(00823)公布，其位於廣州珠江新城的購物中心廣州天河領展廣場已完成第一期資產提升，總投資約3億元人民幣，工程於去年9月展開，透過重新配置空置空間、定位商戶組合等之後，於今年9月開業並於昨日舉行開幕典禮。
去年至今，該廣州商場已吸引逾60家全新品牌入駐，整體出租率逾95%，首期項目投資回報率約12%。而在上月，該商場客流量及總體銷售額雙雙創項目自2021年6月領展收購以來的新高，其中整體客流較去年同期及今年9月均錄得超過四成增長；10月總銷售額較9月提升逾三成，較去年同期大幅升65%。
旗下零售物業定位雙品牌
集團亦宣布，旗下零售物業全新定位為「領展廣場」、「領展中心城」雙品牌，藉此面向不同客群、布局內地市場。其中「領展廣場」集中為所處街區及附近社區的都市家庭等提供服務；「領展中心城」則定位為地標式零售商業體，輻射更廣地域的目標客群。
領展自2015年起持續擴展內地，行政總裁王國龍表示，目前沒有計劃出售內地資產，但是作為一個負責任的投資者，會不停考慮投資組合，部分會增加投資，另外一些則會退出。
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