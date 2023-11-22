領展廣州廣場出租率95%

去年至今，該廣州商場已吸引逾60家全新品牌入駐，整體出租率逾95%，首期項目投資回報率約12%。而在上月，該商場客流量及總體銷售額雙雙創項目自2021年6月領展收購以來的新高，其中整體客流較去年同期及今年9月均錄得超過四成增長；10月總銷售額較9月提升逾三成，較去年同期大幅升65%。

旗下零售物業定位雙品牌 集團亦宣布，旗下零售物業全新定位為「領展廣場」、「領展中心城」雙品牌，藉此面向不同客群、布局內地市場。其中「領展廣場」集中為所處街區及附近社區的都市家庭等提供服務；「領展中心城」則定位為地標式零售商業體，輻射更廣地域的目標客群。

領展自2015年起持續擴展內地，行政總裁王國龍表示，目前沒有計劃出售內地資產，但是作為一個負責任的投資者，會不停考慮投資組合，部分會增加投資，另外一些則會退出。