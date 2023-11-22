福田江陰地被徵收 補償2.6億

江陰福匯紡織於2021年3月25日收到市政府的公函，通知徵收位於江陰市蕭山路9號及12號，總佔地面積約45.39萬方米土地。福田已就政府公函尋求中國律師的法律意見，並獲內地律師告知江陰福匯須依內地相關法律及法規交出該土地，且江陰福匯無酌情採取反對行動。

公司宣布，江陰福匯已與當地政府就徵收江陰市蕭山路西區12號部分土地連同其中的所有建築物、構築物及附屬物的使用權簽訂土地徵收協議。根據土地徵收協議，江陰福匯須將政府徵收的土地使用權移交給當地政府。當地政府因土地徵收而應支付予江陰福匯的補償金總額為2.59億元，12月20日前首付補償金總額的20%，12月31日前支付補償金總額的40%，明年底前付清尾數。

料淨收益最多1.8億 由於政府徵收的土地現有用途為非主要生產，因此，江陰福匯仍會如常運作，公司有信心將順利獲得第三方出具合格土壤污染調查報告及土地徵收將如期完成。於去年度年報，該土地之帳面淨值約2,400萬元，料是次交易稅前淨收益約1.3億至1.8億元。

至於該土地的剩餘部分，即江陰市蕭山路西區9號，佔地約33.45萬方米，公司將與當地政府持續推進土地徵收計劃。