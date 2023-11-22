名創優品上季多賺48% 營收破頂

季內，公司錄得經調整淨利潤增長53.83%至6.42億元；收入37.91億元，按年升36.74%；毛利率41.77%，按年升6.11個百分點，按季亦升兩個百分點。

GMV漲25% 門店6115家 此外，上季國內外單店交易總額（GMV）按年增長近25%。集團透露，10月名創優品門店平均單店GMV增長約11%。其中，中國線下門店GMV升逾40%。

截至9月底，名創優品門店數量為6,115家，按年增加819家，按季升324家。其中，中國門店3,802家，按年增加533家，按季增加198家；海外門店2,313家，按年增加286家，按季增加126家；TOP TOY門店為122家，按年增加13家，按季增加4家。

名創優品的創始人、主席兼首席執行官葉國富表示，核心MINISO業務，包括MINISO品牌的內地線下業務和海外業務，季內都保持40%以上的按年增長，主要動力來源於內地和海外的單店GMV均保持接近25%的按年增速。隨着今年線下出行逐步常態化，集團得以更多投入到海外直營市場的發展中，帶動海外直營業務收入連續兩個季度保持80%以上的按年增速，另外在北美市場第三季度收入按年增長近160%。

此外，截至9月底，集團已經提前一個季度完成此前規劃的全年內地350至450家門店淨增長目標，並且預計在今個自然年度內再淨開100至200家新店，同時將全力以赴完成全年350至450家海外門店淨增長目標。