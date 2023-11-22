維他奶半年純利升15%

集團指出，期內表現受原材料成本持續高企影響，但盈利能力改善，若果撇除新冠疫情的政府補貼和匯率波動，期內按年收入下跌3%，經營溢利上升15%，盈利大幅提升99%，主要是公司在內地調整架構開支及香港業務表現穩健所致，惟部分增幅被澳洲的短期挑戰所抵銷。

港經營溢利跌 澳紐轉蝕 維他奶表示，財政年度下半年將繼續專注提升銷售執行力度及恢復收入增長，同時控制成本並提高整體營運效率，而內地是主要增長動力。

以當地貨幣計，維他奶之內地業務半年收入按年跌6%至17.98億元人民幣，經營溢利錄得44%增長，相當於經營溢利率10%。折換港元後，收入跌11%至20.48億元，經營溢利增36%至1.89億元，為期內集團收入和經營溢利貢獻最大的地區。

香港業務方面，半年收入按年增4%至11.3億元，經營溢利按年跌23.91%至1.1億元。維他奶補充，若撇除去年中期期間所獲得的疫情相關政府補貼後，香港區經營溢利實現22%的增長。集團特別指出，除了核心產品表現穩健，「VITAOAT燕麥奶」及「維他氣泡茶」等創新產品表現亮麗。

維他奶在澳洲及新西蘭錄得經營虧損3,302萬元，去年同期錄經營溢利1,637萬元；新加坡亦錄得經營虧損957.3萬元，去年同期經營虧損1,057萬元。

另外，集團公布委任非執行董事羅其美為董事會副主席。羅其美現年48歲，為執行主席羅友禮之女兒，曾於金融界擔任多個職位，包括一間全球資產管理公司基金經理。

維他奶中期業績摘要