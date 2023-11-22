維他奶半年純利升15%
內地收入貢獻最多 派息增至1.4仙
維他奶國際(00345)公布，截至9月底止半年股東應佔溢利1.62億元，按年增長14.72%；每股基本盈利15.2仙，中期息派1.4仙，較去年同期派的1.3仙稍為提高。期內，收入33.91億元，按年減少6.88%；經營溢利1.71億元，跌19.37%；毛利率上升2.76個百分點至50.47%。
集團指出，期內表現受原材料成本持續高企影響，但盈利能力改善，若果撇除新冠疫情的政府補貼和匯率波動，期內按年收入下跌3%，經營溢利上升15%，盈利大幅提升99%，主要是公司在內地調整架構開支及香港業務表現穩健所致，惟部分增幅被澳洲的短期挑戰所抵銷。
港經營溢利跌 澳紐轉蝕
維他奶表示，財政年度下半年將繼續專注提升銷售執行力度及恢復收入增長，同時控制成本並提高整體營運效率，而內地是主要增長動力。
以當地貨幣計，維他奶之內地業務半年收入按年跌6%至17.98億元人民幣，經營溢利錄得44%增長，相當於經營溢利率10%。折換港元後，收入跌11%至20.48億元，經營溢利增36%至1.89億元，為期內集團收入和經營溢利貢獻最大的地區。
香港業務方面，半年收入按年增4%至11.3億元，經營溢利按年跌23.91%至1.1億元。維他奶補充，若撇除去年中期期間所獲得的疫情相關政府補貼後，香港區經營溢利實現22%的增長。集團特別指出，除了核心產品表現穩健，「VITAOAT燕麥奶」及「維他氣泡茶」等創新產品表現亮麗。
維他奶在澳洲及新西蘭錄得經營虧損3,302萬元，去年同期錄經營溢利1,637萬元；新加坡亦錄得經營虧損957.3萬元，去年同期經營虧損1,057萬元。
另外，集團公布委任非執行董事羅其美為董事會副主席。羅其美現年48歲，為執行主席羅友禮之女兒，曾於金融界擔任多個職位，包括一間全球資產管理公司基金經理。
翠華預期6個月賺700萬
同日，從事餐飲業務的翠華集團(01314)公布，預期截至今年9月底止半年純利約為700萬元，主要歸因於中國及澳門業務疫後反彈。去年同期公司錄得純利4,090萬元，惟若不計及出售物業收益則錄得虧損約4,330萬元。該股昨日收報0.196元，無升跌。
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