快手上季經調整盈利31億 收入升20%

該公司又表示，其透過推動生成式人工智能（AIGC）營銷素材製作產品上線，提升營銷客戶的營銷素材製作效率，並極大降低了製作成本。

平均日活躍用戶多6% 快手在業績公告中提到，第三季度月均網購買家數目已接近1.2億；在各項措施的加持下，平台用戶質量（尤其是新客戶）有顯著提升，每月下單頻率亦穩定增長。

用戶數據方面，快手上季平均日活躍用戶為3.86億，按年增加6.38%；每位用戶平均產生的線上營銷服務收入為38元，較去年同期高19.12%。季內月活躍用戶則為6.84億，按年增長9.37%。