快手上季經調整盈利31億 收入升20%
內地短片分享及直播平台快手科技(01024)上季業績增長穩健，於截至9月底止一季收入按年升20.84%至279.48億元（人民幣‧下同）；列帳純利為21.81億元，相對去年同期虧損27.12億元；撇除若干非調整項目的經調整盈利為31.73億元，按年同樣由虧轉盈。期內，快手的3大核心業務，包括線上營銷、直播、電商業務均錄得增長。
線上營銷直播生意增
內地線上廣告市場迎來一輪反彈，正如先前披露了廣告業務強勁增長的騰訊控股(00700)，今次快手的業績同樣表現不俗，畢竟其主要收入來源正是依靠線上廣告營銷。截至9月底止，快手的線上營銷服務收入按年增長26.74%，至146.9億元，主要由於平台流量增長、多元化產品組合及靠着「精細化的營運」推動客戶數目增長。
該公司又表示，其透過推動生成式人工智能（AIGC）營銷素材製作產品上線，提升營銷客戶的營銷素材製作效率，並極大降低了製作成本。
平均日活躍用戶多6%
快手在業績公告中提到，第三季度月均網購買家數目已接近1.2億；在各項措施的加持下，平台用戶質量（尤其是新客戶）有顯著提升，每月下單頻率亦穩定增長。
用戶數據方面，快手上季平均日活躍用戶為3.86億，按年增加6.38%；每位用戶平均產生的線上營銷服務收入為38元，較去年同期高19.12%。季內月活躍用戶則為6.84億，按年增長9.37%。
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