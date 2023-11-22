金山軟件去季轉賺2849萬
遊戲及辦公軟件開發商金山軟件(03888)昨日在收市後公布第三季業績，表現按年做好但按季收縮。上季錄得總收益20.59億元（人民幣‧下同），按年升12.11%，但按季跌6.1%。股東應佔溢利按年虧轉盈，賺2,849.2萬元，但較第二季收縮50.17%。本期每股盈利0.02元。
其中佔收益總額53%的辦公軟件及服務上季收益為10.98億元，按年增長約9%，主要是由於北京金山辦公軟件股份有限公司，以及其附屬公司的內地個人辦公訂閱業務及機構訂閱業務增長。相關收益按季則跌2%，主因機構授權業務減少，部分被機構訂閱業務持續增長所抵銷。
至於佔收益47%的網絡遊戲及其他業務，上季錄9.61億元收益，按年和按季分別升15%和降10%，前者受益於《劍網3》的收益增長及於7月上線《塵白禁區》收益貢獻；按季下降主要由於第二季度相關收益的基數相對較高所致。
季內集團整體毛利為16.76億元，按年增長14%，按季跌8%；毛利率81%，按年增長一個百分點，按季跌3個百分點。
金山雲淨虧損7.8億
同系公司金山雲(03896)同樣在第三季錄得總收入16.25億元，按年和按季分別下跌17.45%和11.45%，公司解釋，是因為主動縮減為內容分發網絡（CDN）客戶提供的服務規模，以及逐步淘汰虧損客戶所致。
期內淨虧損7.89億元，按年和按季收窄0.9%和58.49%。非公認會計準則淨虧損3.13億元，按年和按季分別收窄40.96%和0.54%。其中公有雲服務的毛利為4,810萬元，去年同期錄毛損2,210萬元。
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