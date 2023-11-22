台積電傳日本建第3間晶片廠

隨着晶片產業供應穩定成為全球重點關注的議題，各地都加緊推進本土晶片製造及供應鏈本地化。日本在推出多項補貼措施後，有消息指全球晶圓代工領域「一哥」台積電正考慮在日本建立第3間工廠，用於生產3納米製程工藝的晶片，代號為「台積電Fab-23三期」。若消息成真，則意味着日本將成為台積電在亞洲的另一主要生產基地。

台積電目前公開披露，現時正在日本熊本縣建設第一座工廠，預計2024年底開始投產，主要生產12納米製程的晶片。另外，台積電還表示「正在考慮」於日本建設第二座工廠，靠鄰第一座工廠，早前有傳該廠將會生產5納米或6納米的晶片。至於有關第三座工廠的傳聞，台積電未有正面回應，僅稱︰「公司正在專注於評估在日本設置第二座晶圓廠的可能，目前沒有更多可分享的資訊。」

半導體企紛當地擴張 事實上，日本的半導體產業擴張戰略已取得初步成效，包括美國的美光科技、南韓的三星電子等半導體業界巨頭，亦紛紛選擇於日本建立生產設施、研發中心等。而由日本官民合資的晶片「國家隊」企業Rapidus，亦打算在北海道建立兩納米晶片生產線。

雖然就產業而言，目前日本的製造業供應鏈之中，很少有公司需要用上最先進的晶片，但隨着人工智能（AI）應用和自動駕駛的趨勢下，日本或在不久將來就需要先進晶片用於這些新一代的技術。有日本官員認為，如果這些關鍵零件完全依賴外國進口，日本經濟將面臨重大風險。