攜程去季多賺16倍

國泰繼上周宣布會派發一個月酌情花紅後，媒體引述國泰內部訊息指，公司將公布明年加薪計劃，香港合資格僱員平均加薪3.8%，其他地區員工的加薪幅度則以當地通知為準，所有加薪將於明年1月1日起生效。消息又指，國泰在重建之旅中不斷取得進展，感謝員工的貢獻和承諾，冀共同實現更大的里程碑。

國泰上周宣布，駐香港員工將於明年1月7日收到相當於一個月工資的獎金；其他地區員工今年酌情獎金安排將由當地管理團隊決定。

攜程收入137億升99% 另方面，攜程公布，截至今年9月底止第三季度列帳純利為46.15億元，按年增長16.34倍，每股基本盈利7.05元；經調整純利為48.97億元，按年升3.73倍。

受惠旅遊市場顯著復甦，攜程期內淨營業收入137.51億元，按年升99.37%，按季升22.1%，主要受惠於季節性因素。其中，第三季度住宿預訂營業收入為56億元，按年升92%；交通票務營業收入為54億元，升105%；旅遊度假業務營業收入為13億元，升243%；商旅管理業務營業收入為5.9億元，升60%。

內地的酒店預訂按年增長超過90%，較2019年疫情前同期增長超過70%；出境酒店和機票預訂恢復到2019年疫情前同期水平的80%左右，相比國際航空業客運量恢復至50%以上。公司國際線上旅行社（OTA）平台的總預訂，較去年同期及2019年疫情前同期水平增長超過100%。

自今年9月至本次公告日，公司根據其現有的股票回購計劃共購買了約360萬股美國存託股份，總對價約為1.2億美元。董事會近期通過了一項定期資本回報政策，自明年開始，公司將自主決定以年度股票回購、年度現金股利宣告或兩者結合的方式，使公司股東及美國存託憑證持有人受益。

攜程主席梁建章表示，第三季度得益於旺盛的夏季旅遊需求，內地和國際旅行均展現強勁反彈，反映旅行者對探索世界的渴望，展望未來將繼續拓展全球市場，發展人工智能（AI）創新。

期內交易額711億元，按年增加75.1%；平均月付費用戶4,420萬人，按年增加20.1%；年付費用戶2.24億個，按年增加12.1%。

攜程集團季度業績摘要 消息指，國泰向本港員工加薪，將於明年1月1日起生效。