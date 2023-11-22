道指低開 阿爾特曼研返OpenAI

微軟（Microsoft）作為主要投資者的人工智能（AI）實驗室OpenAI高層人事變動引發一連串的事件。在多位員工聯合以辭職威脅向董事會逼宮，要求讓被解僱的前行政總裁阿爾特曼（Sam Altman）回到公司後，外媒報道指，阿爾特曼亦傾向重回OpenAI，只要當初解僱他的董事會成員下台。

阿爾特曼與前OpenAI總裁布羅克曼（Greg Brockman）在遭到OpenAI董事會解僱後，隨即獲得微軟的招聘，並讓兩人領導微軟公司內部的AI團隊。

Zoom上季多賺1.9倍 微軟行政總裁納德拉最新表示，對於是否讓兩人回到OpenAI，還是微軟將會接收更多從OpenAI離職的員工，他都持開放態度。

假如阿爾特曼重掌OpenAI的話，他亦期望董事會治理會有變化，直言︰「在我們不知曉的情況下就發生重大變化，這是不好的。」目前微軟雖是OpenAI的主要投資者，但在董事會內並無代表。

微軟股價於周二早段跌1.03%，低見373.55美元。至於美股大市表現偏軟，道指曾跌112點，報35,038點；標指曾跌14點，報4,532點；以科技股為主的納指曾跌89點，報14,191點。

其他企業消息方面，視像會議軟件公司Zoom公布截至10月底止一季業績，期內收入按年升3.16%至11.36億美元；列帳純利大增1.92倍至1.41億美元。撇除若干非經營項目的經調整純利按年升24.15%，至4.01億美元。管理層又透露，在終端產品加入AI技術支援企業客戶後，反饋良好，季度客戶流失率明顯改善。

Zoom亦輕微提高全年業績指引，料全年收入介乎45.06億至45.11億美元；經調整每股盈利介乎4.93至4.95美元，惟其股價於周二早段曾跌6.31%。

美成屋銷售月降4.1% 美國連鎖五金及家居裝修用品店Lowe's公布，截至11月3日止一季收入為204.71億美元，按年跌12.81%；同店銷售額亦大跌7.4%。該公司股價曾跌2.47%。

數據方面，美國10月成屋銷售按月下跌4.1%，至以年率計379萬間，少過預期。