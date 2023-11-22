白名單傳聞利好 內房債升10%

美匯指數續見兩個半月低位，帶動人民幣持續升值，離岸人民幣曾升至7.1298兌每美元，創近4個月高位。中資券商中金認為，外圍環境變化可能是人民幣回升主因，而非單獨走強，預期人民幣或進入雙向波動階段，今輪升勢或未完結。

昨日在岸價於7.13水平徘徊；人民幣中間價報7.1406兌一美元，是3個月以來最強，按日升206點子，幅度是4個月來最大。

中國人民銀行公開市場進行3,190億元人民幣逆回購操作，全部7日期，中標利率維持在1.8厘。計及昨日到期量，單日轉為淨回籠1,050億元人民幣，結束較早前連續9日淨投放。另外，昨日有500億元人民幣國庫現金定期存款到期。

內銀傳獲指導提前放貸 為防止經濟復甦過程中信貸過度擴張，據報中國人民銀行指導商業銀行信貸投放節奏，並鼓勵明年初發放的貸款，適度提前至今年底發放。

外媒報道指，人行計劃透過宏觀審慎監管（MPA）引導商業銀行均衡信貸發放，大型商業銀行明年首季的信貸增量，不可多於過去5年首季的平均數。據外媒計算，即相當於明年首季新增貸款目標限制於7.9萬億元人民幣，按年減少25%。

當局為支持房企，有傳現正起草涉50間房企的「白名單」，刺激部分境內房企債升逾10%，惟野村證券首席中國經濟學家陸挺發報告指，主要城市樓價再度下挫，內地樓市明顯正邁向另一個跌勢，認為最後可能要中央出手拯救部分主要房企，向他們提供流動性。

萬達擬延美元債到期日 房企消息方面，萬達地產擬將2024年到期的7.25厘美元債券到期日延長11個月，至2024年12月29日。公司指，將有助集團紓緩短期流動性壓力，並積極管理今期債券支付責任，以滿足預期的未來現金流。