港IPO集資或插六成 跌出全球五甲

今年首次公開招股（IPO）市場淡靜，會計師行安永預計，本港全年只錄61宗新股上市，按年減少19%；集資額按年大跌59%至413億元，為近20年以來最低，並較2003年集資額591.41億元更少，跌至全球集資排行榜第6位，不但跑輸內地滬深兩地交易所、美國納斯達克及紐約證券交易所，更輸位列第5的印度孟買證券交易所。

展望2024年，安永亞太區上市服務主管蔡偉榮預計，本港明年新股集資額僅得約500億元，計及美國利率明年大部分時間維持高企，加上地緣政治因素仍在，估計明年本港新股仍未能回到以往的旺場。即使利率明年已見頂回落，要跌至較低水平仍要一段時間，因此估計要到2025年才能回暖。

內需消費板塊料受追捧 瑞銀全球投資銀行部副主席及亞洲企業客戶部聯席主管李鎮國亦坦言，本港新股市場短期內難以回到高峰，該行預期美國最快明年首季開始減息，一旦息口回落、市場對中國經濟增長恢復信心，預料明年下半年起會有反彈，全年新股市場增長至少三到四成，且錄得5至10宗集資10億美元或以上的大型新股。同時相信，內地經濟復甦下，消費品、內需等板塊將受市場追捧，成為明年新股主題。

值得留意的是，香港聯交所刊發經修訂的指引信，容許集資至少10億元的準上市公司現有股東及基礎投資者，可於新股招股中「加碼」認購或購買股份，即「雙重參與」，惟仍須符合特定條件，昨日起生效。港交所上市主管伍潔鏇相信，新安排有利於整個建簿及股份分配過程，同時在兼顧便利市場運作及保障投資者之間取得平衡。

增豁免安排 准雙重參與 新股須符合3項新的「規模豁免條件」，方可進行「雙重參與」。除了發售總額至少10億元外，還須按此項豁免所允許的所有現有股東及其緊密聯繫人的配股不超過所發行證券總數30%；及上市申請人的每名董事、行政總裁、控股股東及監事必須確認，他們或其緊密聯繫人未有根據本項豁免獲分配上市申請人的發售證券。

聯交所指，引入新豁免安排目的是為獨立投資者提供更多靈活性，新股招股時獲得更多獨立投資者參與，將有助促進整個定價流程，令發行價更貼近市場價格。

今年全球新股集資排名