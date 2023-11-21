輪商精選：騰訊好友留意20016
中美元首會面結束，美股上周做好，全周計3大指數升近2%或以上，周四感恩節美股休市，周五亦提早收市。投資者關注本周美國聯儲局將公布議息會議紀錄及英偉達（Nvidia）發布業績等，如憧憬業績帶動納指，可留意納指認購證10067，行使價16,080點，明年6月到期，實際槓桿8倍。相反，如看淡可關注納指認沽證10021，行使價12,708點，明年3月到期，實際槓桿13.2倍。
美元匯價回落，人民幣中間價升過百點子，昨日早上升越7.2關，恒生指數升1.86%收市，重上20天及50天線位置。如看好環球資金重新部署港股，可留意恒指認購證19886，行使價19,095點，明年3月到期，實際槓桿11.7倍。相反，如看淡可關注恒指認沽證20457，行使價17,020點，明年1月到期，實際槓桿13.4倍。
博阿里反彈吼15155
重磅股方面走勢兩極，騰訊控股(00700)業績後獲大行看好，上調盈利預測及目標價，較樂觀上望近480元。騰訊昨收升3.61%，如看好可留意騰訊認購證20016，行使價380.2元，明年3月到期，實際槓桿10倍。相反，如認為騰訊升幅過急，淡倉可吼認沽證19226，行使價268.7元，明年5月到期，實際槓桿7.1倍。
阿里巴巴(09988)受不利股價的消息影響，上周累跌8%，昨收升1.63%，欲追落後可關注認購證15155，行使價83元，明年9月到期，實際槓桿4.7倍。淡倉部署則可留意熊證54547，收回價90元，明年6月到期，實際槓桿4.5倍。
本結構性產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。本文由香港上海滙豐銀行有限公司（「本行」或「發行商」）發行（包括任何參考條款），僅供參考之用，並不構成邀約、游說、或建議出售或購買結構性產品。結構性產品屬複雜產品，投資者務須就此審慎行事，除非投資者完全了解及願意承擔所涉風險，否則切勿投資此產品。結構性產品價格可急升可急跌，投資者或會損失所有或大部分投資。過往表現並不反映將來表現。投資前應了解結構性產品之性質及風險，並詳閱有關上市文件，獨立決定是否適合自己，若需要應諮詢專業建議。本行及其委任之流通量提供者可能是結構性產品的唯一市場參與者，而結構性產品的二級市場可能有限。謹請注意，牛熊證設有強制收回機制，因此有可能提早終止，在此情況下（i）N類牛熊證投資者會損失於牛熊證的全部投資；而（ii）R類牛熊證之剩餘價值則可能為零。作者為金管局及證監會持牌人士，並無就結構性產品或相關資產持有任何直接或間接權益。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：