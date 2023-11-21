板塊分析：利率見頂 亞洲房託有起「息」

回看剛過去的10月，隨着美國10年期國債孳息率在16年來首次升穿5厘水平，亞洲（日本除外）房託市場的投資氣氛進一步受挫。投資者預期聯儲局將維持高利率政策，加上美國政府將進一步增售債券以填補上升的赤字，刺激長期債券孳息率上揚。與此同時，以色列及巴勒斯坦發生衝突，市場憂慮中東局勢升溫，進一步打擊投資氣氛。

亞太區房地產投資信託（REIT）而言，澳洲房託普遍疲弱，因為今年第三季通脹高於預期，加上9月零售數據強勁，澳洲央行於11月宣布再度加息0.25厘。公司業績並無出現重大驚喜，大部分澳洲房託在最近季度營運更新時，重申2024財政年度的每單位派息指引，因若干營運指標在季度業績更新中有所回軟，大部分辦公室房託的表現遜於零售和工業房託。

香港房託由於缺乏重大企業消息，也持續下跌。另一方面，內地房地產市場持續疲弱，反映寬鬆政策只能短暫恢復投資者信心。

星酒店業REIT逆市突圍 在利率可能長時間高企的預期下，新加坡房託也有所回落，在今年第三季業績期，大部分新加坡房託都錄得利息開支增加，抵銷了續租租金上調和物業收入上升的利好因素。酒店業房託則逆市做好，在每間可售客房平均收入回升的支持下，該板塊持續錄得強勁的股息增幅。

由於資金成本持續高企，令併購意欲進一步降溫，愈來愈多新加坡房託選擇接受以股份單位支付更高比例的管理費，以保存現金並緩衝利息成本對派息的影響。

目前認為美國仍有可能在今年加息，聯儲局發出「利率將長時間偏高」的訊息影響市場表現。聯儲局發出將長時間收緊貨幣政策的指引，或限制亞洲房託短期內估值上調的潛力，但除非經濟環境嚴重惡化，否則預期不會對派息率帶來重大影響。在美國經濟前景和通脹壓力轉趨明朗之前，市場在未來數月繼續波動，利率見頂的確定性通常有助支持亞洲房託表現，因為投資者對房地產價值和派息預測的能見度更有信心。

宏利投資管理亞太房託投資專家 黃惠敏