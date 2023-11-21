投資觀點：環球企業債浮現投資機遇

去年美國聯儲局於短時間內連番加息，這不利企業債券市場，但目前這些不利因素正逐漸消退，加上金融市場波動在第二季後大幅下降。儘管違約率上升，企業資產負債表仍然保持強勁，現金資產與債務比率處於穩健水平。

爆疫後違約風險降 聯儲局加息周期預計已近見頂，投資者可享受加息後有較高的企業債券收益率。此外，聯儲局持續加息機會已不高，這意味利率上升導致潛在資本損失的可能性亦會降低，投資者可考慮加快部署企業債券投資。由於全球經濟增長趨勢不均衡，高質素或具抵禦經濟衰退風險能力的企業債券可提供較穩健、違約風險更低，而且收益比國債吸引的投資機遇。

自新冠疫情爆發，大多數企業的財務質素已加強，以美國企業為例，截至今年10月的違約風險只有3%，而歐洲企業的違約風險更低於2%。與過往表現和美國投資級信貸相比，歐洲投資級債券的估值相對便宜。

投資者如擔心加息風險，或會錯失今年以來債券市場的升幅，同時如果太集中投資於某一個地區或市場，亦會錯過其他市場的優質選擇。今年以來，歐洲企業債券升幅達4.3%，環球企業債券上升2.9%，同期美國企業債券僅升約2.4%。

今年環球企業債券受惠於疫後經濟重啟，帶領環球旅遊業復甦、消費需求提升、網上購物興盛等，同時也給環球企業債券帶來許多主題式投資機會。如在經歷今年初的銀行業危機後，聯儲局及歐洲央行分別進行全面的銀行業壓力測試，結果顯示，大部分美國和歐洲銀行達到資本要求，能承受嚴重的經濟衰退。由於監管要求提高、疫情過後資產負債表大致變得更穩固，加上高利率環境使經營利潤率上升，美國和歐洲金融企業基本面保持穩健，相信銀行業將繼續向好。

環保主題選擇漸增 此外，留意到公用事業企業現金流穩健，較不受景氣周期盛衰的影響。另外，許多資源回收、廢水處理等與環保相關的永續投資機會，已陸續出現在環球企業債券中。工業板塊中的汽車、運輸、機場等債券發行人，可望受惠於環球旅業復甦。能源板塊中，部分企業受惠油價回升，消費內需方面均提供良好的企業債券投資主題。

投資者若想利用策略性配置降低投資組合風險，同時爭取回報，可考慮以投資級別債券為主軸，搭配小部分高收益債券。整體而言，較偏好投資級別債券，尤其是全球系統重要性銀行所發行的投資級別債券，因這些銀行的業務穩健性更高，而且業務遍及全球，相信可受惠於現時的環球高利率環境。

總括來說，過去幾年環球企業的利息覆蓋率趨勢上漲、槓桿使用率降低，有助於強化企業債信用評級和財務質素，這將為積極的債券投資者提供一個有利的環境。

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