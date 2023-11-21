居屋冧價：幸俊苑呎價今年低
未補價第二市場跌勢未止，長沙灣居屋幸俊苑三房戶以今年新低呎價約8,336元售出，較約9個月前同類高位急插約28%。
中原任展雄表示，該盤B座低層1室，實用面積約559方呎，最初開價480萬元，減至466萬元獲白居二買家承接，呎價屬屋苑今年新低。資料顯示，同面積單位今年2月曾售648萬元，呎價約11,592元，反映呎價明顯下挫。屋苑最高成交呎價於2021年錄約13,268元，相比下新個案從高位滑落約37.2%。
翠寧三房未補價售318萬
屯門未補價居屋亦連錄減價個案，祥益黃慶德稱，區內龍門居1座高層E室，實用面積約592方呎，減價約40萬元，以約380.88萬元成交，呎價約6,434元。同區翠寧花園5座低層D室三房戶，實用面積約592方呎，累減約22萬元，成交價約318萬元，呎價約5,372元。
世紀21奇豐楊麗娟表示，房協旗下的沙田綠怡雅苑3座高層G室，實用面積約580方呎，減價約9.1%，以約618萬元成交，呎價約10,655元。
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