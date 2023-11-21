二手蝕讓：太古城兩房賣850萬 8年輸38萬

二手市場蝕讓潮持續擴大，樓價最「硬淨」的港島樓都淪陷。藍籌屋苑鰂魚涌太古城兩房單位，劈價至850萬元售出，持有約8年仍帳蝕38萬元。堅尼地城單幢樓單位，約3年帳面蝕82萬元。

太古城11月已錄至少兩宗蝕本成交。美聯陳昌裕表示，該盤海星閣低層H室，實用面積約603方呎，近期開價約880萬元，同區用家議價後，獲再減約30萬元，以呎價約14,096元購入單位，原業主於2015年以約888萬元買入物業，期內帳面跌價約4.3%。

堅尼地城單幢樓3年貶14% 利嘉閣黃國然稱，鄰近堅尼地城港鐵站的福安大廈一個低層B室兩房戶，實用面積約382方呎，開價538萬元，同區客轉租為買，以488萬元購入，呎價約12,775元，低於市價，原業主持貨約3年，帳面貶值約14.4%。

新界半新盤繼續損手。市場消息透露，馬鞍山迎海‧駿岸7座高層單位，市傳以770萬元售出，以實用面積約511方呎計，呎價約15,068元，約7年帳面虧損約90萬元。

中原胡耀祖指，同區薈朗2座中層B2室開放式單位，減價至305萬元易手，呎價約13,556元，原業主持貨約7年，帳面蝕約14萬元。

偉華中心累減160萬易手 細價屋苑淡市下要有更大減幅。該行黎宗文表示，沙田偉華中心1座中層G室，去年8月開價約580萬元，累減160萬元，最近以420萬元成交，呎價約14,141元，新買家為年輕上車客，單位約8年帳面貶值約18萬元。

同區沙田第一城「無窗台」兩房戶做價險守400萬元。美聯李澤權指，屋苑17座中低層C室，實用面積約327方呎，減價77萬元，成交價僅約401萬元，呎價約12,263元。

晉誠地產唐欣指，青龍頭豪景花園9座高層A室套三房戶，減價102萬元，以588萬元售出，呎價約7,101元，較銀行估價低約17%。