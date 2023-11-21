嘉林邊道舊樓75%業權放售 估值2.8億

政府計劃進一步放寬強制拍賣門檻，部分業主伺機聯合業權放售旗下單位。九龍一幢舊樓以公開要約形式出售物業約75%業權，明年1月16日截止，市場估值約2.88億元。

世邦魏理仕香港資本市場副董事黃鴻洸表示，該廈位於嘉林邊道10號、聯合道9號及衙前圍道49至49A號，是次出售涉及15個單位，各由不同業主持有。項目現狀為一幢於1955年落成的樓宇，佔地逾1.04萬方呎，重建最高地積比率5倍，可建總樓面約5.19萬方呎。

他續稱，政府建議降低強拍門檻，消息指適用於有迫切重建需要的舊區，而上址位處的馬頭角屬於指定地區之一。若消息屬實並獲通過，新買家即可申請強拍統一業權。

灣仔地盤今強拍 底價億三 此外，今日將有市區舊樓經由第一太平戴維斯進行強拍，地盤為灣仔秀華坊18號物業，底價逾1.36億元。資料顯示，該廈屬於一幢6層高商住舊樓，地下設一個舖位，樓上為5個住宅，於1963年落成。申請人持有物業約83.33%業權，還有一伙地下單位未收購。