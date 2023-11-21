新盤開價6年最低
YOHO WEST平均每呎$10888 一房299萬入場
新地副董事總經理雷霆以「普天同慶價，買到就開心」形容是次開價。他指，利息有望於明年首季見頂回落，現時中港經濟復甦，加上市場累積龐大的購買力，故料明年樓價可以重拾升軌。
首批280伙 兩房普遍4字頭
新地代理總經理胡致遠補充，價單提供兩項付款方法，即供享最高13.5%折扣，折後入場費299.96萬元，單位為3A座5樓A9室，實用面積295方呎，折實呎價約10,168元。呎價最低單位為第3B座5樓B10室，實用面積546方呎，折實價約546萬元，亦是今批售價最平的三房戶。按定價計，首批單位市值約16.4億元。
價單顯示，首批280伙僅一伙折實價為300萬元以下，惟其餘27伙一房戶均屬「3字頭」。175伙兩房戶當中，佔約89%折實價為「4字頭」。同時，建築期付款計劃最高可享7.5%折扣，特別提供貸款額最高75%的一按，首3年定息2.6厘，其後為最優惠利率P加一厘，另有備用二按。不須發展商提供貸款的建期買家可享3%特別回贈，另有最多3%提前成交回贈。
較區內同系盤一年平23%
該盤示範單位明日起對公眾開放，周四起收票。資料顯示，同系區內去年9月推出的Wetland Seasons Bay第3期，首批78伙折實呎價約14,186元，YOHO WEST低約23%。是次折實平均呎價之低，要追溯到2017年4月推出的沙頭角尚澄，當時首批57伙折實平均呎價約10,175元。
曉柏峰即晚沽出11個單位
近月推售的市區新盤銷情較慢熱，恒基地產(00012)長沙灣西洋菜北街曉柏峰，昨晚首輪發售68伙。消息指，該盤昨晚有約13組買家出席報到，以作即場抽籤揀樓。發展商透露，即晚沽出約11伙。市場稱，售出的單位包括5伙一房戶、2伙兩房及4伙三房。
同系發展的紅磡BAKER CIRCLE ‧GREENWICH，昨沽兩伙，包括以477萬元售出8樓J室一房戶，實用面積265方呎，呎價約18,000元。信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙II，昨沽出6座26樓A室三房單位，成交價2,016.8萬元，呎價約25,401元。
林海山城賣兩戶套5471萬
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