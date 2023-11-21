新盤開價6年最低

新地副董事總經理雷霆以「普天同慶價，買到就開心」形容是次開價。他指，利息有望於明年首季見頂回落，現時中港經濟復甦，加上市場累積龐大的購買力，故料明年樓價可以重拾升軌。

首批280伙 兩房普遍4字頭 新地代理總經理胡致遠補充，價單提供兩項付款方法，即供享最高13.5%折扣，折後入場費299.96萬元，單位為3A座5樓A9室，實用面積295方呎，折實呎價約10,168元。呎價最低單位為第3B座5樓B10室，實用面積546方呎，折實價約546萬元，亦是今批售價最平的三房戶。按定價計，首批單位市值約16.4億元。

價單顯示，首批280伙僅一伙折實價為300萬元以下，惟其餘27伙一房戶均屬「3字頭」。175伙兩房戶當中，佔約89%折實價為「4字頭」。同時，建築期付款計劃最高可享7.5%折扣，特別提供貸款額最高75%的一按，首3年定息2.6厘，其後為最優惠利率P加一厘，另有備用二按。不須發展商提供貸款的建期買家可享3%特別回贈，另有最多3%提前成交回贈。

較區內同系盤一年平23% 該盤示範單位明日起對公眾開放，周四起收票。資料顯示，同系區內去年9月推出的Wetland Seasons Bay第3期，首批78伙折實呎價約14,186元，YOHO WEST低約23%。是次折實平均呎價之低，要追溯到2017年4月推出的沙頭角尚澄，當時首批57伙折實平均呎價約10,175元。

YOHO WEST首張價單詳情 曉柏峰昨晚於尖沙咀售樓處作首輪銷售，並即場抽籤揀樓。