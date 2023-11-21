簡訊一覽
●經濟日報集團(00423)截至今年9月底止半年蝕2,026.5萬元，按年由盈轉虧；收入按年減6.23%至4.83億元。
●招商局港口(00144)公布，向PT Episenta Utama Investasi收購印尼上市公司PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk約14.35億股股份，代價約4.77億元。
●長江製衣(00294)料截至今年9月底止半年將錄得稅後虧損介乎1,700萬至2,000萬元，較去年同期錄得稅後盈利約800萬元轉盈為虧。
●健合（H&H）國際(01112)宣布，Camillo Pane上周五起不再擔任公司行政總裁。
●本地金融科技公司WeLab宣布，透過與PT Astra International Tbk共同持有的雅加達服務銀行，在印尼推出全新數碼銀行服務Bank Saqu，為當地個人及中小企用戶的理財夥伴。繼WeLab早年在香港創立WeLab Bank後，Bank Saqu成為其在亞洲成立的第二間數碼銀行。
●美國上市連鎖快餐店麥當勞宣布，將向私募股權公司凱雷收購麥當勞中港澳業務28%股權，但未有披露作價。完成後，麥當勞所持有之中港澳業務持股比例將由20%升至48%；而另一大股東中信則仍保留52%的控股權。
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