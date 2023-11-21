●本地金融科技公司WeLab宣布，透過與PT Astra International Tbk共同持有的雅加達服務銀行，在印尼推出全新數碼銀行服務Bank Saqu，為當地個人及中小企用戶的理財夥伴。繼WeLab早年在香港創立WeLab Bank後，Bank Saqu成為其在亞洲成立的第二間數碼銀行。