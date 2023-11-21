泰國上季GDP升1.5%遜預期

泰國政府表示，儘管消費和旅遊業持續復甦支撐，但出口和農業疲軟，貨物出口下跌，拖累泰國第三季度經濟增長速度低於預期。該國又預期，今年國內生產總值（GDP）將增長2.5%，為先前預測增長2.5至3%的下限，略低於2022年的2.6%；明年的GDP增長料介乎2.7至3.7%。

下年擬派逾千億撐經濟 泰國國家經濟和社會發展委員會（NESDC）表示，7至9月的第三季GDP按年增長1.5%，低於市場預期的2.4%；第二季GDP為按年增1.8%。按季比較，第三季GDP經季節性調整後增長0.8%，差過預期；第二季經季節性調整後增長0.2%。

為了刺激經濟，實現經濟增長5%的目標，泰國新政府祭出大撒幣政策，廣發140億美元（約1,092億港元）的現金給當地居民。從明年5月開始，泰國16歲或以上約5,000萬居民，將可一次收到當地政府給予的一萬泰銖（約2,200港元）的現金。不過，這項計劃受到包括泰國央行以及當地反對黨的強力反對，認為會擴大財政赤字及激化通脹。

事實上，與馬來西亞、印尼、菲律賓及越南等亞太區經濟體相比，去年GDP都在5%之上，唯獨泰國增長僅3%，不排除今、明兩年都繼續排於末席。