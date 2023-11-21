OpenAI高層大地震 阿爾特曼加入微軟

引爆今年全球人工智能（AI）熱潮的聊天機械人ChatGPT，其開發商OpenAI近日發生高層「大海嘯」！創始人阿爾特曼（Sam Altman）上周五被OpenAI董事會突襲式解僱其行政總裁（CEO）一職，不到幾小時公司總裁布羅克曼（Greg Brockman）亦告請辭，引來一日內公司最大金主的微軟（Micorsoft）向董事會施壓，要OpenAI讓阿爾特曼等回巢。結果昨日最新消息是，微軟CEO納德拉（Satya Nadella）宣布，阿爾特曼和布羅克曼將會加入微軟，領導新的微軟人工智能團隊，可見事態發展峰迴路轉！

至於OpenAI方面，消息指其董事會將委任Twitch聯合創始人Emmett Shear為新任臨時CEO，而昨日Shear亦已在社交平台親自證實，已接受出任OpenAI臨時CEO之職，並指將改革管理團隊，另聘請一名獨立調查員調查今次罷免事件。值得留意的是，微軟雖然持有OpenAI約49%的股權，已投入的資金逾130億美元，但一直未能代表在OpenAI的董事會。估計是次未能讓OpenAI重聘阿爾特曼，微軟就索性將其直接收歸旗下統領AI業務發展。

近500員工傳辭職 對於阿爾特曼離開，OpenAI董事會給出的理由是，彼於與董事會的溝通過程中「始終不坦誠」，阻礙了公司履行職責的能力，讓董事會不再信任他有能力繼續領導OpenAI。之不過，阿爾特曼作為OpenAI的靈魂人物，其離開頓令這家估值以百億美元計的AI巨企未來發展充滿不明朗因素，消息指已有近500名員工擬辭職。

也許，微軟不能讓旗下AI投資失控，其CEO納德拉昨於X平台發文稱：「我們與OpenAI簽訂長期協議，保證微軟可以完全獲取我們實現創新議程和產品路線圖所需的一切，我們將繼續堅定支持雙方的合作夥伴關係及其團隊。」

OpenAI在去年11月推出ChatGPT，隨即全球爆紅，公司創始人之一的阿爾特曼更一舉成名，被封「ChatGPT之父」，將OpenAI推向全球最重要的AI企業之列，成AI界的代表人物。

被指是今次逼宮事件關鍵人物的公司共同創始人兼首席科學家llya Sutskever則指，對參與事件感懊悔，將盡一切努力讓公司團聚。