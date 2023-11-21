日圓兌港元彈上5.2算

PIMCO掃Yen博央行加息 日股衝高後倒跌 日圓匯價反彈，昨日升約0.5%，每美元兌日圓報148.86，每百日圓兌港元站穩在5.2算。除了因為近期美國通脹回落，令美元轉弱所致之外，美國大型基金公司品浩（PIMCO）表明，正在買入日圓來押注通脹加速下，日本央行將被迫收緊貨幣政策，都利好日圓表現。同一時間，在美元弱勢之下，日本股市昨日早段做好，日經平均指數一度上漲0.8%，高見33,853點，為1990年3月以來的最高水平，惟在高位見獲利回吐，全日收報33,388點，跌197點，跌幅0.59%。

PIMCO基金經理Emmanuel Sharef透露，數個月前日圓跌破140關口後，便已開始建立日圓好倉倉位。他說：「隨着日本通脹上升並穩步高於央行所訂的目標，日本央行將朝着放棄或改變收益率曲線控制（YCC）政策的方向前進，最終可能需要加息。」

估收緊幣策 或放棄YCC 他解釋，美國的通脹率正在放緩，相反日本的通脹率仍然在相對很高位置，在該基金的框架之下，自然要建立日圓好倉；並坦言無法準確預測日央行將採取甚麼行動，但相信有必要繼續以某種形式收緊貨幣政策，可能是採取更加漸進的額外寬鬆措施，可能是放棄YCC，然後最終也可能加息。

該基金預計，日本當局會出手干預疲弱的圓匯。Sharef謂，感受到日圓在150附近帶來的壓力，上次觸及該水平時，局方實際上被迫進行干預，儘管這次未出手，但他肯定當局對此感擔憂。

不過，富瑞（Jefferies）全球外匯主管Brad Bechtel卻看淡日圓，表示儘管日本央行今年加強YCC的彈性，但此舉對日圓的影響不大。相反，由於日本和美國之間的巨大利率差距，日圓基本上仍處於持續貶值的趨勢中。

事實上，日本政府為了谷經濟，或會繼續實施超寬鬆貨幣政策。日本財務大臣鈴木俊一昨日稱，對於戰勝通貨緊縮來說，目前是千載難逢的好機會，日本經濟正在出現回暖迹象。不過他「老調重彈」，指貨幣市場過度波動是不可取的，並重申政府將採取一切可能的必要措施來應對匯率變動。

日股方面，輝立証券（香港）股票部交易負責人增澤丈彥表示，從現在開始，企業的中期分紅收入支撐股市供需兩面，故由11月到明年初是日本股票容易上漲的時期，目前只是初起步階段而已。

多間大行看好明年股市 另外，多間投行都看好明年的日本股市，預期通貨緊縮結束和企業治理改革都利好市況。其中，摩根士丹利不諱言，日本是該行最青睞的投資地區，也是唯一超配的地區。高盛的策略師則建議，增持市盈率較高的優質增長型公司，包括精密、機械和零售行業，以及可能受惠於東京證交所企業治理行動的汽車和資訊科技（IT）板塊。

每百日圓兌港元走勢 日股近月表現反覆