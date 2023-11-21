景福半年收入減 仍多賺13％

該公司在截至9月底時在香港經營合共7間零售店舖，本期間總收入下降主要是由於金條需求疲弱，以及愛彼店關閉造成之收入損失，惟部分損失被去年底在中環新設立的獨立製錶店「亨利慕時」所抵銷。

管理層在業績報告內指出，今年香港生活和經濟復常，但高利率及地緣政治不確定，繼續抑制了客戶之購買情緒，對該企珠寶業務產生重大影響。其中金價持續高位導致金條業務放緩。可是婚禮活動之恢復，推動該企之黃金首飾業務獲得雙位數增長。

下月中環開兩店 儘管收入下降，但由於分銷及銷售成本較去年同期減少16.8%，以及資金利息收入，較去年同期大幅增加236.4%至742.3萬元，令溢利上升。

管理層預計，當前高利率狀況將持續一段相當長時間，而宏觀經濟形勢仍充滿不確定。因此，奢侈品消費之復甦預計將是一個循序漸進之過程，商業環境將繼續面臨重大挑戰。為了有效應對這些挑戰，該企設定了多項策略，包括探索新品牌、員工培訓，又會在中環開設一間新鐘錶店及一間新珠寶店，預計今年12月開業。