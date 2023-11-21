羅兵咸倡5方面完善理財通

粵港澳「跨境理財通」自2021年10月開通，中港兩地監管機構於今年9月底宣布將完善計劃業務試點，包括支持更多大灣區居民參與，擴大參與機構及產品範圍。會計師行羅兵咸永道財產及財富管理合夥人王娟表示，綜合金融業界意見，提倡循5方面完善理財通，包括調整合資格投資者准入條件、擴大參與金融機構範圍、放寬合資格投資產品清單、提高投資額度及適度放寬銷售安排的限制。

南向通使用額度不足1.5% 她提到，理財通受新冠疫情封關等影響，初期參與度較低。隨着社會復常，使用率回升，惟截至今年10月，南向通整體額度使用率不足1.5%，相信主要是合資格理財產品有限制有關。

她指，理財通至今運作暢順，但考慮到高淨值人群的風險胃納能力較大，金融業界建議豐富可投資產品種類，納入更多風險產品；若撤銷現時100萬元人民幣的個人投資額度要求，相信能滿足高淨值人群分散投資風險的需求。

羅兵咸永道一份大灣區金融服務業調查研究報告發現，市場對大灣區的興趣大大提高，其中一位資深銀行家更形容為「機不可失的市場」。該行大灣區服務金融業市場主管合夥人陳宣統坦言，以往同一主題的調研報告發現，部分市場參與者曾擔憂粵港澳3個司法管轄區在技術和監管上的差異，將為大灣區金融業發展帶來挑戰。

不過，他指出，經過幾年發展，市場着眼點已由過去的法規、基建，轉至數據、數碼化，而數據共享的進展令人鼓舞，加上疫情期間加快數碼化應用，金融機構已意識到營運環境有別。

該行風險及控制服務合夥人吳冠豪指，數據驗證的進步和數據共享中的「最少必要訊息」等原則，料為金融服務、醫療保健及創新技術的融合發展帶來廣泛新機遇。