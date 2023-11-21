理想交付破30萬輛 蔚來稱無倒閉可能
成功「染藍」的理想汽車(02015)昨日公布，今年累計交付量突破30萬輛。其中，理想L9、理想L8、理想L7單車型交付量均已突破10萬輛；連同新推的家庭科技旗艦MPV（多功能休閒車）理想MEGA預售報捷的消息，消息刺激其股價一度升4%，高見163.5元，全日報160.9元，升2.41%。
同屬中國「造車新勢力」的蔚來(09866)總裁秦力洪於廣州車展回應外界質疑時指，集團不會倒閉，亦絕無倒閉的可能，並叫大家放心購買蔚來的汽車。
華上月乘用車銷量年升11%
此外，快手(01024)上周發布面向汽車代理商的「同行者計劃」，快手磁力引擎副總裁、通路業務負責人馮超表示，將增大對汽車通路人力、資金、資源等投入，建構良好汽車代理商生態，共謀發展。快手昨日升2.56%，報60.1元。
據中國汽車工業協會統計，10月乘用車產銷分別為251.3萬輛及248.8萬輛，按月各增0.7%及0.02%，按年各增7.6%及11.4%。該會表示，10月多地車展與促銷活動火熱開展，各企業新品持續發布，消費者購車熱度進一步釋放，乘用車產銷伴隨消費回暖保持良好勢頭。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：