理想交付破30萬輛 蔚來稱無倒閉可能

據中國汽車工業協會統計，10月乘用車產銷分別為251.3萬輛及248.8萬輛，按月各增0.7%及0.02%，按年各增7.6%及11.4%。該會表示，10月多地車展與促銷活動火熱開展，各企業新品持續發布，消費者購車熱度進一步釋放，乘用車產銷伴隨消費回暖保持良好勢頭。