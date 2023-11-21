內地傳草擬重點融資內房企白名單

隨着中國人民銀行等3部委上周五召開金融機構座談會，開宗明義要求從房地產市場的供需兩端綜合施策，維持信貸、債券、股權等重點融資管道穩定，昨日傳來中國監管機構正草擬一份中資房地產商「白名單」，以進一步改善對頹勢未減的房地產行業融資支持，彰顯監管層正加大力度提振房地產行業。

一年前，坊間同樣曾傳出人行草擬一份優質房企「白名單」，結果在今年1月中，當局正式交代《改善優質房企資產負債表計劃行動方案》，果然提及針對專注主業、資質良好的優質房企，雖然具體名單並未披露，但今次傳出重點支持融資的房企「白名單」所涉及數量，明顯較年初「系統重要性」優質房企範圍有所擴大。