產經

內地傳草擬重點融資內房企白名單

內地監管機構正加大力度提振房地產行業。 內地監管機構正加大力度提振房地產行業。
內地監管機構正加大力度提振房地產行業。
隨着中國人民銀行等3部委上周五召開金融機構座談會，開宗明義要求從房地產市場的供需兩端綜合施策，維持信貸、債券、股權等重點融資管道穩定，昨日傳來中國監管機構正草擬一份中資房地產商「白名單」，以進一步改善對頹勢未減的房地產行業融資支持，彰顯監管層正加大力度提振房地產行業。
共50企 萬科龍湖在列
為拆解房企缺錢危局，中央救市行動似乎再升級。外媒消息稱，共有50家國有和民營房企或被列入「白名單」，包括新城發展、萬科企業(02022)和龍湖集團(00960)等。據稱這份尚未最終確定的「白名單」主要供金融機構參考，在列的企業將獲得信貸、債權和股權融資等多方面支持，卻不意味對內銀等機構有硬性要求。
一年前，坊間同樣曾傳出人行草擬一份優質房企「白名單」，結果在今年1月中，當局正式交代《改善優質房企資產負債表計劃行動方案》，果然提及針對專注主業、資質良好的優質房企，雖然具體名單並未披露，但今次傳出重點支持融資的房企「白名單」所涉及數量，明顯較年初「系統重要性」優質房企範圍有所擴大。
奧園債務重組傳遭反對
不過，陷債困房企要撲水之餘，更重要是取得債權人的寬限。據報香港法院就有關中國奧園(03883)境外債務重組召開了受理聽證會，在會上曾有債權人對奧園重整計劃提出公開反對，幸好對方提出的反對意見被法院暫時駁回。奧園上月底表示就重組事宜已通過香港等地法院聆訊，而該企及其關鍵離岸子企Add Hero將於下周二舉行計劃債權人會議。
遠洋集團(03377)方面，旗下遠洋控股中國已與兩筆境內公司債券持有人就償付方案達成一致，該等債續停牌；融創中國(01918)境外債務重組各項重組條件更已獲滿足，重組生效日為11月20日。
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